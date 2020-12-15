إيران تفتتح خط إنتاج لعقار ريمديسفير المضاد لكورونا

افتتحت إيران اليوم خط إنتاج لعقار “ريمديسفير” الذي يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة “ارنا” للأنباء عن نائب رئيس شركة “روناك دارو” الإيرانية محمد علي ملكي قوله: إنه مع افتتاح هذا الخط ستتم تلبية حاجة إيران من هذا الدواء بالكامل وسيتم تصدير الفائض إلى فنزويلا وعمان والعراق.

ومع افتتاح خط إنتاج هذا العقار يرتفع عدد الشركات الإيرانية المنتجة له إلى ثلاث شركات.

وتعد إيران حالياً رابع أكبر منتج لعقار ريمديسفير بعد الولايات المتحدة والصين والهند.

وحتى الآن أصيب نحو 1.1 مليون شخص في إيران بكورونا تعافي منهم أكثر من 850 ألفاً وتوفي نحو 53 ألفاً.

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