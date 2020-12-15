نور قاسم

انزعاج كبير أبداه المتقدمون إلى مفاضلة التعليم المفتوح بسبب رفع المعدلات بشكل كبير هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.

وحول ذلك كشفت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح رغداء نعيسة لـ«تشرين» أن قبول عدد كبير للتقدم إلى المفاضلة أدى إلى ارتفاع المعدلات، فبناءً على رغبة الطلاب مُدد التسجيل في التعليم المفتوح وإثر ذلك تقدَّم حوالي ١٧ ألف طالب وطالبة إلى المفاضلة، وتم قبول حوالي ٤٤٠٠ منهم.

ولفتت نعيسة إلى أن تخفيض نسب القبول تبعاً لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين الطلاب، فبنظرهم يجب أن يكون المُدخَل أفضل لكي يكون المخرَج فيما بعد نوعياً على اعتبار أن سوق العمل يتساوى فيه التعليم النظامي مع المفتوح.

وعن مفاضلة الدبلوم بيّنت نعيسة أن إصدارها من الوزارة، مرجِّحة صدورها خلال هذين اليومين أو بداية الأسبوع المقبل.

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