المزارع ثائر طراف ينجح في إنتاج غراس المتة والبن.. و«الزراعة» تؤكد أنها تحتاج دراسات معمقة

طرطوس- رفاه نيوف

محاولات عديدة لسنوات طويلة باءت بالفشل لزراعة غراس المتة والبن، إلا أن هذا لم يثنِ المزارع ثائر طراف عن متابعة التجارب حتى نجاحها كما أكد لـ«تشرين».

فقد أصر المزارع طراف وهو صاحب مشتل زراعي في قرية دير البشل – منطقة بانياس على متابعة تجاربه حتى وصل إلى نجاح هذه الزراعة في مشتله, حيث يقول : كنت مصراً على نجاح هذه الزراعة في الساحل السوري وخاصة المتة والقهوة فهما مشروب شعبي مرغوب بشكل كبير وتدفع الدولة ملايين الدولارات لاستيراده، وإصراري هذا كبر عندما بدأت منذ سنوات بزراعة الفاكهة الاستوائية بأنواعها المختلفة ونجاحها والبيئة هي نفسها التي تنجح بها زراعة المتة والبن.

وأضاف لقد حاولت زراعة المتة من خلال البذار الموجودة أسفل علبة المتة التي نشربها ولكن لم تنجح المحاولة، إلا أنني بقيت مصراً على استمرار التجارب حتى تعرفت إلى صديق زودني بـ(عقل) لشجرة المتة بعد عودته من الأرجنتين، تمت زراعتها ضمن البيت البلاستيكي بداية ونجحت هذه التجربة وأصبح لدي عدد كبير من الشتول لمن يرغب بزراعة هذه الشجرة وحالياً عمر الشتلة أربعة أشهر بارتفاع ١٥ سم و سعر الغرسة ١٢ ألف ليرة.

وبيّن أنه بدأ أيضاً بزراعة البن باستخدام بذار البن الخضراء قبل خضوعها للتحميص ونجحت التجربة وتمت زراعة الشتول وأصبحت شجرة تزداد نمواً وطولها وصل إلى نصف متر بعد سنتين من زراعتها، وأكد طراف أن هذه الأنواع لا تنمو إلا في الظروف المناخية التي تنمو فيها الأشجار الاستوائية أي تحتاج جواً دافئاً وارتفاعاً أقل من ٣٠٠ متر.

وفي اتصال مع المهندس علي يونس – مدير الزراعة في طرطوس أكد لـ«تشرين» أنه لا توجد دراسات عن نبات المتة والقهوة حتى اليوم وهذه الزراعة تحتاج دراسات مستفيضة ومعمقة حول الارتفاع والمناخ والترب الخاصة بها باعتبارها شجيرة بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية منها.

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