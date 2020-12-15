خطوط هاتفية جديدة بجرمانا في النصف الأول من ٢٠٢١ ومد شبكات بعقربا

ريف دمشق- نور قاسم

أكد مدير اتصالات ريف دمشق حسين عويتي لـ«تشرين» أن جرمانا في ريف دمشق ستُخدَّم في النصف الأول من عام ٢٠٢١ بـ٣٦٠٠ رقم هاتفي جديد، وذلك من خلال الاعتماد على الحلول الجزئية بتركيب شبكات في كل من حيي النسيم والتربة ودعم البلدية الجديدة، مشيراً إلى أن الكثافة السكانية الكبيرة في المنطقة تنعكس سلباً على خدمات الاتصالات فيها.

ورداً على سؤالنا حول منطقة عقربا التي وعِدت سابقاً بمد خطوط هاتفية فيها ولكن لم تُنفَّذ إلى الآن، ومتى يمكن أن تخدَّم بشبكة اتصالات، لفت عويتي إلى أن العقد أصبح جاهزاً الآن لتنفيذ تخديم المنطقة بعد وجود عدة عراقيل لتنفيذه في المرحلة السابقة، وخلال بداية عام ٢٠٢١ ستكون مخدَّمة بالخطوط الهاتفية، إضافة إلى يلدا، الأندلس، البوقية واستكمال سيدي مقداد.

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