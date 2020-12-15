منحنى الإصابات يتجه صعوداً.. «كورونا» يفرض إيقاعه في درعا

درعا - عمار الصبح

سجلت الإصابات بفيروس كورونا في محافظة درعا منحنى تصاعدياً خلال الأيام الماضية، إذ تصدرت المحافظة ولأيام متتالية قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً للإصابات، ما دفع الكثيرين إلى قرع ناقوس الخطر والمناداة بالعودة إلى التقيد بالإجراءات الوقائية وعدم التساهل فيها.

وحسب أرقام وزارة الصحة فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة في المحافظة حتى اليوم 608 إصابات شفيت منها 271 حالة وتوفيت 24 حالة بينما لا تزال 313 حالة قيد الشفاء، وبهذه الأرقام تكون محافظة درعا في المرتبة السادسة بين المحافظات السورية من حيث عدد الإصابات التي من المتوقع ارتفاعها في قادم الأيام.

وحسب تأكيدات الأطباء فإن هذه الأرقام هي فقط للحالات المسجلة والتي أجريت لها مسحات، بينما أعداد المصابين تبلغ أضعاف هذه الأرقام خصوصاً مع تداخل أعراض المرض مع أعراض الأنفلونزا الموسمية الشائعة في موسم الشتاء، مشددين على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والحد قدر الإمكان من المناسبات الاجتماعية للتخفيف من سرعة تفشي الوباء في موجته الثانية.

مدير صحة درعا – الدكتور أشرف برمو أوضح أن العمل يجري حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة لتقديم كل ما يلزم من خدمات صحية وعلاجية لمرضى (كورونا) سواء في مراكز العزل أو الحجر أو في أسرّة العناية، ولإعطائهم – أي مرضى (كورونا) – الأولوية في الاهتمام والرعاية الطبية، وذلك بالتزامن مع الاستمرار باستقبال الحالات الإسعافية في المشافي وإيقاف العمليات الجراحية الباردة، مبيناً أن المحافظة تضم ثلاثة مراكز للعزل في إزرع والمشفى الوطني ومركز الباسل في مدينة درعا، إضافة إلى مركز للحجر في بلدة خربة غزالة.

وأشار برمو إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات المختصة والكوادر الطبية للحد من تفشي الوباء يجب أن تترافق مع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها وأبرزها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائط النقل والتقليل ما أمكن من المناسبات الاجتماعية، ما يغير حتماً من المنحنى الصاعد بعدد الإصابات، كاشفاً أن المديرية طالبت بتزويدها بجهاز خاص لإجراء تحاليل (كورونا) نظراً لحاجة المحافظة له ضمن الظروف الراهنة ما يسهم في تسريع إجراء اختبار (pcr) والبت في النتائج بسرعة أكبر.

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