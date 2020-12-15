محطة تحويل كهربائية متنقلة لمدينة بانياس

طرطوس- رفاه نيوف

أكد المهندس محسن رقية – مدير كهرباء بانياس أنه تم رفد كهرباء بانياس أول أمس بمحطة تحويل كهربائية متنقلة ووجودها سينعكس إيجاباً على واقع التيار الكهربائي خاصة ضمن المدينة، حيث ستعالج مشكلة الحمولات الزائدة على بعض الخطوط ومعالجة مشكلة هبوط الجهد وستسهم في إنشاء مخارج ٢٠ ك. ف جديدة لتغذية مدينة بانياس وريفها لكون محطات التحويل القائمة محملة بحمولات أعظمية وتعطي هامشاً كبيراً لتأمين (حلقية لبعض المخارج, ما يخفف الانقطاعات ضمن ساعات التغذية وذلك بعد وضع المحطة في الخدمة وإنشاء مخرج جديد، وبالتالي توحيد التقنين في كامل أحياء مدينة بانياس، وبين رقية أن المحطة ستوضع في الخدمة قريباً بعد استكمال التجهيزات الفنية اللازمة لها.

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