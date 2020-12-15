كتب المحرر السياسي

قيادة العالم لا تكون بالغطرسة وافتعال الأزمات والكوارث وحياكة الفتن كما تفعل الولايات المتحدة اليوم، على الرغم من أن عضويتها في مجلس الأمن, وهي من الخمس الكبار التي تتمتع بحق النقض «فيتو»، تفترض أن يكون سلوكها غير ذلك.. ولكنها تعمل بكل منهجية على خلط أوراق العلاقات الدولية وتغذية الخلافات وتعميق الانقسامات هنا وهناك عبر “ليبراليتها” المتوحشة التي كانت واضحة وضوح الشمس في فترة ولاية الرئيس المنتهية الصلاحية دونالد ترامب، وازدادت شراسة أكثر إثر صدور نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن ومغازلته لإيران وإعلان نيته على رؤوس الأشهاد بإعادة التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما وانسحبت منه إدارة ترامب من جانب واحد من دون مبرر سوى إرضاء الكيان الصهيوني وبعض العربان الذين تسيئهم قوة إيران ومنعتها.. فراحوا يتلطون خلف أمريكا ويفتشون عن أي شيء لامتحان صبر إيران، بدءاً بالإيماء للحكومة البريطانية باحتجاز الناقلة الإيرانية في تموز من العام الجاري قبالة سواحل جبل طارق في “المتوسط” من دون وجه حق, وتنفيذ حرائق بمنشآت حيوية وأخرى نووية سلمية بواسطة عملاء, أو استخدام هجمات “سيبرانية” إلكترونية عن طريق الشبكات المعلوماتية مروراً بجريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ووصولاً إلى اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة..

كل هذا “لإجبار” إيران الصابرة الصامدة الحكيمة الهادئة المحاصرة منذ نجاح ثورتها الإسلامية عام 1979 إلى الحرب، وهي لا تريد أن تنجر إلى حرب هامشية ترفضها ولا تصب في حساباتها الإستراتيجية..

وهذا الصبر الإستراتيجي زاد من توحش الدول الغربية وأمريكا والكيان الصهيوني وبعض المشيخات إزاء إيران بحجة “امتلاك” الأخيرة برامج نووية.. «مجنون يحكي وعاقل يسمع»!

فإذا كان أعداء إيران المومأ إليهم يهددون ويتحرشون أحياناً بشن حرب عليها لأنها تنتج يورانيوم مخصباً بنسبة في حدود 5% للأغراض السلمية بينما يغضون الطرف عن إنتاج «إسرائيل» من اليورانيوم والبلوتونيوم المخصب بنسبة تزيد على 90% وهذه النسبة المثالية لإنتاج القنابل النووية والرؤوس النووية العابرة للقارات.. بل يتغاضون عن الكيان الصهيوني الذي يجاهر ليلاً ونهاراً ومن على المنابر الأممية وبكل وقاحة أنه أنتج أسلحة ذرية قبل عدوان حزيران عام 1967.. وهذا ما أكده تقرير «مؤسسة كارينجي» الروسية الذي نشر أواخر شهر أيلول الماضي، إذ أكد أن «إسرائيل» تمتلك حالياً ترسانة نووية متطورة جداً ومتنوعة وتشمل رؤوساً نووية وأنظمة للإطلاق على أهداف من الجو والبر والبحر ويمكنها أن تبيد المنطقة عدة مرات.. بينما الدول الأخرى بالكاد تمتلك ما تستطيع أن تحقق به الأمان والسلام لشعوبها.

خلاصة القول: قد يكون تقرير «كارينجي» صادماً ولكنه ليس بجديد..

وكذلك موقف أمريكا والدول الغربية التي تحابي الكيان الصهيوني الاحتلالي وتتستر عليه وعلى ترساناته واستيطانه وتوسعه الدائم المستمر.. لأنها هي من زرعته في قلب الوطن العربي ومسرورة لدوره المشبوه ليبقى “الشرق الأوسط” في حالة مخاض دائم ومستمر وحروب متلاحقة ليتسنى لها السيطرة على موقعه الإستراتيجي وثرواته الباطنية الهائلة، وتحلب ما تبقى في «ضروعه» بحجة تسليح هذه بعض المشيخات بأنظمة دفاعية وهجومية متطورة تارة، وشماعة إيران تارة أخرى، ولكن العتب على بعض المشيخات التي تدعي العروبة، وتعتقد بالقدس الشريف قبلة المسلمين الثانية وهو المحتل من الصهاينة، فتحها حدودها البرية والبحرية والجوية للكيان الصهيوني، ورهن خزائنها.. وصرفها الفواتير الطائلة لتسهيل حركة حاملات الطائرات في مياهها الإقليمية.. والتغاضي عن حركة الاستخبارات الصهيونية والغربية النشطة على حدودها مع جاراتها إيران نكاية بها.. لأنها رفضت أن تكون مطية كما هم، ولأنها طردت السفارة الأمريكية منذ عام 1979 ووضعت مكانها سفارة فلسطين، ولأنها ناصرت القضايا العربية العادلة.. ولأنها لم تعترف ولم تطبع مع الكيان الصهيوني.

فهل من المنطق أن تخشى هذه المشيخات تجارب إيران النووية الـ 5% لدواعٍ سلمية، بينما تغض الطرف عن ترسانة الكيان الصهيوني الهائلة وتسعى بكل ما أوتيت من قوة للإضرار بالجارة الصديقة المسلمة، وتقديم كل العون بذات الوقت للعدو اللدود «إسرائيل».؟!

طباعة