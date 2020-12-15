“بريكست”.. وتمديد الفشل في الاتفاق

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

لا يمكن الجزم بأن المحادثات الأخيرة التي جرت الأحد الماضي في بروكسل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي -والتي عُلقت حتى نهاية الشهر الحالي- بأنها قد فشلت، لأن الطرفين سيتضرران من عدم الوصول إلى اتفاق بينهما خاصة بريطانيا التي اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على مواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية ما بعد «بريكست».. وفي هذا الخصوص، نشر موقع «الدراسات الإستراتيجية العالمي» مقال تحليلي جاء فيه:

على الرغم من بقاء الموضوعات الرئيسية من دون حل، قال الجانبان: إن المناقشات المهمة ما تزال مستمرة. (وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق بحلول 31 كانون الأول الجاري إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ما يؤدي إلى نتائج تلحق الضرر بالطرفين وخاصة البريطاني).

وحول ما سيتغير في هذا الملف في حال عدم التوصل إلى اتفاق هو وجود اختلافات كبيرة في طريقة العيش والعمل، حيث يمكن أن ترتفع أسعار السلع التي تشتريها بريطانيا وتبيعها من وإلى الاتحاد الأوروبي، ذلك لأن بريطانيا والاتحاد سوف يخضعان لشروط منظمة التجارة العالمية وسيفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب تعرف باسم التعريفات الجمركية على البضائع القادمة من بريطانيا، إذ يبلغ المتوسط حوالي 2.8% للمنتجات غير الزراعية، و10% للسيارات و أكثر من 35% لمنتجات الألبان.

ومع فرض بريطانيا لرسوم جمركية على بعض السلع في الاتحاد الأوروبي فقد تصبح أكثر تكلفة، لكن أسعار بعض الأشياء المستوردة من بقية العالم يمكن أن تنخفض بسبب خفض تعريفاتها الجمركية.

وأوضح الموقع أن معايير الغذاء لصادرات بريطانيا قد تمثل مشكلة أيضاً، فمن دون اتفاق على قواعد بريطانية مقبولة من الاتحاد الأوروبي يمكن إيقاف المنتجات التي تباع من المملكة المتحدة على الحدود، ما قد يتسبب في حدوث تأخيرات.

أما بالنسبة لأيرلندا الشمالية، فإنها ستخضع لمحادثات منفصلة حول كيفية عمل اتفاقية لتجنب الحدود الصعبة، لكن اتفاقية التجارة الحرة كانت ستجعلها أسهل بكثير.

ومن أهم المسائل المطروحة للبحث بين الجانب الأوروبي والبريطاني والتي تشكل عقبة مهمة مسالة الصيد البحري، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ستفقد قوارب الصيد غير البريطانية حق الوصول إلى مياه بريطانيا والعكس صحيح، ويخشى أن تكون هناك مواجهات إذا حاولت القوارب الاستمرار في الصيد، حيث كانت تفعل ذلك بحكم العادة، وهناك أيضاً مخاوف من تضرر صادرات الأسماك البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشدة من الرسوم الجمركية.

ومن المسائل التي لا تزال عالقة بين الجانبين المسألة الأمنية، وسيصبح التعاون في مجال الأمن وتبادل البيانات أكثر صعوبة، ما يتسبب في مشاكل للتحقيقات عبر الحدود.

بما يتعلق بالخدمات، بين الموقع أن بريطانيا تنتظر قراراً بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيعترف بقواعدها للخدمات المالية، من دون ذلك سيكون من الصعب على الشركات البريطانية العمل في الاتحاد الأوروبي، وبالفعل قامت بعض المصارف بنقل مكاتبها وموظفيها من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد يكون توريد الأدوية عرضة للاضطراب في موانئ القنال الإنكليزي، مع مخاوف خاصة بشأن العقاقير ذات مدة الصلاحية القصيرة.

ولعل هناك مسائل تحتاج إلى توقيع اتفاق بين الطرفين، فإضافة لما ورد من قبل تبرز مسألة رحلات البريطانيين إلى أوروبا، وسيعود التسوق المعفى من الرسوم الجمركية، لكن ستكون هناك قيود على كمية التبغ التي تستورد من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا من دون دفع رسوم إضافية كما سيدخل نظام الهجرة الجديد حيز التنفيذ في بريطانيا والذي يتضمن نظاماً قائماً على النقاط للأشخاص الراغبين في العمل وسيتضمن أيضاً التجارة مع الاتحاد الأوروبي للشركات البريطانية إقرارات جمركية.

وأضاف الموقع: تعليق المحادثات التي جرت قبل أيام بين الجانبين إلى آخر الشهر الحالي يعكس عدم وصولهما إلى اتفاق يرضي الطرفين.

كما أن بريطانيا تنظر إلى الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي بأنها غير مقبولة حسب ما صرح مصدر حكومي، خاصة وأن أهم نقاط المحادثات تتمثل في مدى امتثال المملكة المتحدة مستقبلاً بقواعد الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، في الوقت الذي يتمسك فيه الاتحاد الأوروبي بحرمان المملكة المتحدة من ميزة الدخول إلى أسواقه بلا جمارك، هذا ما قاد الاتحاد الوطني للمزارعين البريطانيين إلى إطلاق تحذيرات بحدوث أضرار كبيرة ستلحق بالقطاع الزراعي إذا فشلت المملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك تجاري للمزارعين البريطانيين.

وأفاد بيان للاتحاد بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيفقد المزارعون ميزة الدخول المجاني إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بين عشية وضحاها.

ولعل من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في ما إذا كان ينبغي على محكمة العدل الأوروبية الفصل في الخلافات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي..

يذكر بأن المملكة المتحدة خرجت رسمياً من الاتحاد الأوربي نهاية شهر كانون الثاني 2020 لكن تلا ذلك فترة انتقالية من 11 شهراً بهدف السماح للطرفين بالتفاوض حول اتفاق ينظم العلاقة المستقبلية بينهما.

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