«بريكست».. القيامة لن تكون غداً

مها سلطان

“القيامة لن تكون غداً”، لكن ما هو مفصلي واقع بعد الغد على الأكيد.. هذا ما يتحضر له الأوروبيون (والبريطانيون) مع الفشل المتواصل لمفاوضات «بريكست» وفي ظل الوقت القليل جداً المتبقي على انتهاء المرحلة الانتقالية في الـ31 من كانون الأول الجاري.

حتى مفاوضات يوم الأحد الماضي، ليس هناك أي إشارة إيجابية باتجاه إمكانية تحقيق اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول ما بعد «بريكست».. كل ما فعله الطرفان في هذه المفاوضات -التي سميت مفاوضات الفرصة الأخيرة- هو تمديد التفاوض مع يقينهما مسبقاً أن النتيجة لن تكون مختلفة وأنهما متجهان نحو نهاية غير سعيدة، وربما كارثية في ظل تهديد بريطانيا بعسكرة المصائد البحرية (وزارة الدفاع أعلنت أنها مستعدة لنشر14000 عسكري و4 فرقاطات حربية تقوم بدوريات في مياه المملكة المتحدة لمنع صيادي الاتحاد الأوروبي من دخول مياه الصيد البريطانية في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق) وتمتلك بريطانيا المنطقة الأكبر والأوفر من المصائد البحرية بالنسبة للدول الأوروبية.

هذا التهديد كاد في لحظة ما أن يغير المعادلة لمصلحة بريطانيا خصوصاً أنه جاء بالتزامن مع مفاوضات الفرصة الأخيرة، ليثير مخاوف جدية من أن يقود «بريكست» إلى نزاعات عسكرية، هي آخر ما يحتاجه الاتحاد الأوروبي الذي يراكم عاماً بعد عام عوامل الضعف والتفكك.. لكن الاتحاد الأوروبي لم يقدم تنازلات، ليستمر الفشل، ولتتجه جميع التوقعات نحو «بريكست» من دون اتفاق أياً تكن نتائجه الكارثية.

الأوروبيون أنفسهم يعترفون بأن الاتفاق يكاد يكون مستحيلاً، وأن العواقب وخيمة على الجميع، وأن أي اتفاقات بينية لاحقة لن تستطيع تعويض ما سيفقده الأوروبيون والبريطانيون من الانفصال القسري بينهما.. إنها القيامة التي ستقلب الحال والأحوال وتنعكس على مستقبل كامل المنطقة باتجاه أوروبا أكثر ضعفاً وهشاشة.. وسقوطاً.

لنشرح أكثر.. ماذا يعني الخروج من دون اتفاق.. وما الذي سيتغير؟

يجيب الاقتصاديون والمراقبون والمعنيون، بجملة تداعيات وتغييرات يمكن إجمالها في التالي:

1- سترتفع أسعار السلع التي تشتريها بريطانيا وتبيعها من وإلى الاتحاد الأوروبي. ذلك لأن المبادلات التجارية بينهما ستتم وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية.

2- سيفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب (جمرك) على البضائع القادمة من بريطانيا (حسب المتوقع.. حوالي 2.8 % على المنتجات غير الزراعية، 10 % على السيارات، وأكثر من 35 % على منتجات الألبان. هذا من شأنه أن يضع بعض الصناعات البريطانية تحت ضغط شديد).

3- بريطانيا ستفعل المثل، ومع فرض بريطانيا لرسوم جمركية على بعض سلع الاتحاد الأوروبي، ستصبح أكثر تكلفة.

4- ستمثل معايير الغذاء لصادرات بريطانيا مشكلة من دون الاتفاق على قواعد بريطانية مقبولة من الاتحاد الأوروبي، يمكن على سبيل المثال إيقاف المنتجات التي تباع من بريطانيا على الحدود، ما يتسبب في حدوث تأخير.. ومن الممكن أن توجد قوائم انتظار طويلة للشاحنات نظراً لحدوث المزيد من عمليات التفتيش على الحدود.. وعليه سيرغب سائقو الشاحنات في الاتحاد الأوروبي في تجنب بريطانيا تماماً إذا كان هناك تأخير طويل.

5- نقص في الأغذية وقلة تنوعها، حسب بعض المتاجر الكبرى، التي قالت إن الطعام الطازج سيتأثر بشكل خاص. وقد يحاولون نقل أغذية بديلة من أماكن أخرى، لكن ذلك سيضاعف التكاليف (وحسب صحيفة صنداي تايمز أمس الأول فإن وزراء بريطانيون نصحوا المتاجر الكبرى بتخزين المواد الغذائية تحسباً لخروج بريطانيا من دون اتفاق ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات، كما طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة).

6- ستفقد قوارب الصيد غير البريطانية حق الوصول إلى مياه بريطانيا والعكس صحيح. ويُخشى أن تكون هناك مواجهات عسكرية إذا حاولت القوارب الاستمرار في الصيد. وهناك أيضاً مخاوف من تضرر صادرات الأسماك البريطانية بشدة من الرسوم الجمركية (سيكون قطاع الصيد من القطاعات الأكثر تضرراً.. وحسب وسائل إعلام بريطانية فإن حكومة بوريس جونسون تخطط لحزمة إنقاذ بمليارات الجنيهات للقطاعات الأكثر تضرراً وعلى رأسها الزراعة والثروة الحيوانية وشركات تصنيع السيارات وشركات توريد الكيماويات).

7- سيصبح التعاون في مجال الأمن وتبادل البيانات أكثر صعوبة، ما يتسبب بمشاكل للتحقيقات عبر الحدود. وستفقد بريطانيا على الفور إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بأمور مثل بصمات الأصابع والسجلات الجنائية والأشخاص المطلوبين.

8- أما بخصوص الخدمات، فإن بريطانيا تنتظر قراراً بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيعترف بقواعدها للخدمات المالية. من دون ذلك سيكون من الصعب على الشركات البريطانية العمل في الاتحاد الأوروبي. وكانت بعض البنوك قامت بالفعل بنقل مكاتبها وموظفيها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

9- هناك عدة اتفاقات كان يتم التفاوض حولها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ستتوقف وهي تتعلق بصورة أساسية بالرعاية الصحية والتعليم وجوازات السفر وحتى قيادة السيارات، إذ إن مواطني بريطانيا سيحتاجون إلى تصاريح قيادة دولية للقيام بزيارات قصيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

10- سينتفي الحق في العيش والعمل في الاتحاد الأوروبي تلقائياً بالنسبة لمواطني بريطانيا، إلا إذا كانوا يعيشون بالفعل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2020.

11- سيدخل نظام الهجرة الجديد حيز التنفيذ في بريطانيا، والذي يتضمن نظاماً قائماً على النقاط للأشخاص الراغبين في العمل.

12- بالنسبة لرحلات البريطانيين إلى أوروبا، سيتعين عليهم التأكد من بقاء ستة أشهر على الأقل في جواز سفرهم والانتظار في طابور طويل على الحدود.

13- حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإن الكثير جداً من الأشياء ستتغير في الأول من كانون الثاني 2021.

رغم كل ما سبق هناك قلة ترى أن الأزمات التي سيتسبب بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ستدفع كلا الجانبين إلى العمل حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، وهناك من يتوقع أن يتم تمديد التفاوض لبضعة أشهر من العام المقبل، مستنداً إلى أن التمديد الذي تم الإعلان عنه بعد مفاوضات الأحد الماضي لم يتم تحديد مدته، ولم يتم القول بشكل صريح ما إذا كان سينتهي فعلياً مع انتهاء المرحلة الانتقالية نهاية هذا الشهر.

هي فتحة ضوء صغيرة تبدو في نهاية نفق التفاوض، قد تتسع، وقد تختفي..

الأيام القليلة المقبلة هي من سيحدد، لننتظر ونر.

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