روحاني: فرض العقوبات سياسة فاشلة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سياسة فرض العقوبات أثبتت فشلها، مشدداً على أن صمود وثبات الشعب الإيراني أمام الحظر والحرب الاقتصادية الأمريكية أفرز حقائق كبيرة أمام العالم.

ودعا روحاني، اليوم، خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادية للحكومة الإيرانية دول الغرب التي تعتمد سياسة العقوبات إلى التوقف عن هذا النهج، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يدرك أبداً حقيقة ظروف إيران وقدراتها وتصرف بناء على أوهامه.

ولفت روحاني إلى قوة وقدرة إيران الاقتصادية كحقيقتين مهمتين وحاسمتين وقال: على الرغم من أن الحرب الاقتصادية تسببت بالكثير من الأضرار بما في ذلك على معيشة المواطن لكن فارضي العقوبات ودعاة الحرب الذين كانوا يتوقعون انهيار الاقتصاد الإيراني في مدة قصيرة يغادرون الآن البيت الأبيض بينما الشعب الإيراني يقف شامخاً منتصراً أكثر من أي وقت مضى في حرب اقتصادية غير متكافئة.

وأشار روحاني إلى أن برامج الحكومة الإيرانية خلال هذه الفترة استهدفت معالجة ما أفرزته الحرب الاقتصادية وما سببه انتشار فيروس كورونا من آثار سلبية على بعض الفئات من المجتمع.



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