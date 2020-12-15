علي الرّاعي

في نظرة مقربة للمشهد الشعري في سورية؛ سيتفاجأ المُتابع قدرة الكليات العلمية من طب وهندسة على سبيل المثال تقديم كل هذا الكم من الشعراء والشاعرات.. أو لنقل هذا (الكم) من الشعراء والشاعرات من المهندسين والأطباء، وهو ما عجزت عن تقديمه كليات اللغة العربية على وجه التحديد، وفي الغالب يكون الشاعر المُتخرج من كليات اللغة العربية؛ شاعر كلاسيكي غالباً ما يستطيب العيش في النظم و(أقفاص الخليل)، وإذا كانت (الميديا) الجديدة من وسائل التواصل الالاجتماعي عرفتنا على هذا الكم من الشعراء والشاعرات السوريين المهندسين والأطباء، غير أنّ (الظاهرة) ليست جديدة إلا على صعيد الكم، وغير ذلك فهي قديمة قدم الشعر نفسه، فالشعراء الأطباء كانوا منذ أزمان بعيدة وعلى مختلف العصور العربية والسورية..

مناسبة هذا التمهيد عن الشعراء الأطباء؛ هو الكتاب الذي أعدّه الباحث نزار نجار عن الشاعر الطبيب وجيه البارودي (1906 – 1996)، بعنوان (وجيه البارودي – الطبيب الشاعر – سيّد العشق والعشّاق) الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب – وزارة الثقافة، هذا الطبيب الشاعر الذي أصبح كالكثير من المبدعين السوريين معلماً للمكان أيضاً، فكم من شعراء جعلوا لأماكن حياتهم صدى إبداعياً تعمشق باسمائهم كنسب وكنية، وفي الكثير من الحالات تكنى الشاعر بالمكان نفسه – ديك الجن الحمصي، محمد الفراتي، وغيرهما- والشاعر وجيه البارودي هو من هذه (العائلة) التي أمست للمكان معلماً كماغوط والسلمية، أو نديم محمد وعين شقاق، وممدوح عدوان ودير ماما، وغيرهم.. وجيه البارودي كان معلماً ثقافياً حموياً يُقارب إلى حدٍّ كبير العجيلي كمعلم ثقافي وإبداعي هو الآخر للرقة، وهما بالمناسبة طبيبان شاعران، وإن كان العجيلي عُرف بالرواية والقصة القصيرة أكثر.. يقول البارودي:

أنا حماة بماضيها وحاضرها

وسوف أبقى بقاء الشمس والقمر

ويقول في حماة أيضاً:

وحماة مهدُ طفولتي وملاعبي

لما درجت بها سفوح الوادي

وصدى النواعير استحال قصائداٍ

منغومة سحرية الإنشاد

والقلب مرتبطٌ بها وبغيدها

فجمالها راحي وصرّة زادي

وحين كان يُسأل عن نفسه؛ كان يُجيب: “أنا أقدم طبيب في حماة، وأقدم سائق في حماة، وأقدم شاعر في حماة، وأتعس عاشق في حماة..”.. فعيادة الدكتور البارودي في مدينة حماه، مُقابل جامع السلطان ذات الدرج الحجري، والدرابزون الصاعد إلى الطابق الثاني تلك المساحات التي كانت تغص بالمرضى القادمين من الأرياف ومن أطراف المدينة؛ لم تكن مركز تداوي وعلاج فقط؛ فقد كان يؤمها الكثيرون لغير هذه الغاية؛ لغاية الشعر والأدب حيث شهرة صاحب المكان تطيرُ إلى المدينة – كما يروي نجار – بيتاً، بيتاً، تطيرُ إلى الأرياف والبوادي، وإلى القرى والمزارع، حكاية تُعلن عن توقها إلى الانطلاق، ويُضيف نجار: ووجيه البارودي لا يُشبه أحداً، وما من طبيب في حماة وصل شهرته، ولمع اسمه إلى الآن كما لمع اسمه واشتهر..

هذا الشاعر الذي عُرف براوٍ لشعره، والذي شكّل بالنسبة للبارودي بمكتب إعلامي له؛ إنه وليد قنباز الذي أظهر شعره في المحافل، وأذاعه بين الناس مُتفانياً لأجل هذه الغاية..

وكنتُ من فرط إشفاقي وبي ألمٌ

بالورد أرشقُ من بالنار يُرشقني

وجيه البارودي الذي هام عشقاً وهياماً وهو ابن الثمانين حولاً بمطربة الجيل ميادة الحناوي حتى أمسى “مجنونها” وهو مُتيم يُقبّلُ شاشة التلفاز عند اطلاتها، كان لا يملُّ حضور حفلاتها، كما لا يملُّ التغزل بها شعراً:

إلى ميادة أسلست شعري

وكان لكلّ مطربةٍ عنيدا

ليُهنك أنّ قلبي مستهام

ترنّح طالباً منك المزيدا

يقول عنه النجار: إنه كان بطلاً في الغزل، يُجيد توجيه أهدافه إلى المرأة، المرأة التي كانت هي العاطفة في مدار حياته.. لا شيء معها، ولا شيء سواها، يتسعُ قلبه لأكثر من واحدة، فتتعدد الأسماء، وتتعدد المواقف.. وبقي له الشعر تلك العلاقة الجميلة بينه وبين الحياة.. بينه وبين الناس، فكان فرحُ الشعر خبزه الذي لم ينقطع عنه يوماً، وهو الذي لامستّه رعشة الشعر منذ الصغر..

ووجيه البارودي المولود في حماه سنة 1906م، كان الابن الأكبر لعائلة كبيرة وذات جاه، وقد شملت الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية أربعة عشر عاماً إذ تخرج بعدئذٍ طبيباً عاماً ممارساً، وكان ذلك سنة 1932م. يقول بعد أن فقد أمه باكراً:

خرجتُ أشقُّ طريقَ الحياة

بسيف اليقين ودرع الثبات

وحيداً أناضلُ لا والد

معينٌ وأمي في الهالكات

وفي الجامعة في بيروت؛ نهل الكثير من كنوز المعرفة، وفي هذه المدينة شكّل صحبة متينة مع الطالب الفلسطيني الذي سيصبح فيما بعد من الشعراء ذوي الصيت الذائع، وهو إبراهيم طوقان، وكذلك من “الطالبين”: العراقي حافظ جميل، واللبناني عمر فروّخ، الذين كونوا جميعاً “جمعية دار الندوة” سنة 1926م، وكانت لهم جلسات ولقاءات وإبداعات في ميادين الفكر والأدب والنقد والشعر.. وفي هذا المناخ أنتج أولى قصائده التي تميزت بلغة الإنشاد في الشعر لجيل المساجلات الشعرية، والحكايات الشفوية، ومن ثمّ ليُسجّل آثاره الشعرية في ثلاثة دواوين: ديوانه الأول الذي أصدره سنة 1950 بعنوان (بيني وبين الغوالي)، وكان هذا الديوان حصيلة قصائده الأولى خلال أربع وعشرين سنة.. وأما ديوانه الثاني الذي أصدره سنة 1971م؛ فكان بعنوان (كذا أنا)، وقد نال شهرة واسعة لدرجة نفذت طبعته الأولى سريعاً، وهو كان نتاج عشرين سنة خلت، وأما الديوان الثالث؛ فقد أصدره سنة 1994م، وكان بعنوان (سيّد العُشاق)، وهو الأخير في رحلته الشعرية التي كان يبدو خلالها مُتمهلاً في الإصدرارات، حيث كان يُجمّع قصائد كل مرحلة عمرية على نارٍ هادئة ليُصدرها في كتاب.. فقد صدر الديوان الأخير بطبعة راقية وضخمة تجاوزت الأربعمئة صفحة..

أنا مرجعٌ للعاشقين، أمورهم

في كلّ معضلةٍ إليّ تؤولُ

أصبحتُ عارفةً وحكمي نافذٌ

للعشقِ عندي شرعة وأصولُ

أفتي لوجه الله كلّ إساءة

عندي بصابون القلوب تزولُ

وفي قراءة شعر البارودي؛ يجد الباحث نجار قصائده واضحة، والعروض تتدفّق هينة لينة، والكلمات تبدو رقيقة، والصور رشيقة، قصائد غايتها بعث الفرح والمتعة، وهي تثيرُ عوالم شفيفة مرهفة بالحب، وقد توقف أكثر من دارس لشعره مركزين على روح السخرية الموجعة من التقاليد والظلم المجتمعي وغيره..

والشعرُ إلهامٌ إذا غنيته

انسجم الهوى والسحر في أبياتي

يأتي كما يأتي الحبيب بطبعه

عفواً بلا وعد خلال سناتي

وفي الكتاب (آخر شياطين الشعر) الذي أصدره اتحاد الكتّاب العرب؛ يكشف سهيل عثمان عن موهبته المُتمكنة في الأداة التعبيرية، ومن ملامح التجديد في شعره؛ التعبير الصادق عمّا يعانيه، حيث تعكس أشعاره بأمانه الوعي المعاصر للحياة الراهنة التي يحياها، وذلك في انفتاحه على القيم السائدة في عصره وتمثّله لها شعرياً.. وهو ما تمثله على الصعيد الشخصي حين خلع الطربوش باكراً واعتمر (البرنيطة)، ولعب باليويو، وركب الدراجة، وقاد السيارة، وحمل على الناس الجهلاء، وعلى مجتمع المدينة المُتخلف مُتمرداً على زمنه مُغامراً في هجاء المجتمع، وفي رفض التقاليد البالية، وفي مهاجمة الأدعياء، وكذلك مغامر في الدفاع عن المعوزين والفقراء، ومغامراً أخيراً في طرق أبواب الإبداع في الأداء والتوصيل.. وصف أيضاً بأنه شاعر اللهو والحب، وشاعر المرأة والأشواق والتنهدات، فهو من مدرسة المتعة والفرح إضافة إلى أنّ في شعره مضمون ملتزم تجاه مجتمعه، وهو كذلك شاعر كثير الشعر، غزير المادة، فيّاض الذاكرة، وميادينه الثرة الغنية ثلاثة: ميدان الحب، ميدان الشعر، وميدان الطب..

أنا الرجلُ الفذُّ الذي تعرفينه

جديد كأني في سنيّ الأوائل

أمير الهوى والشعر غير منازعٍ

ركزّت لوائي عالياً في المحافل

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