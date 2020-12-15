الفنان وضّاح حلوم: يوجد جزء جديد من “كان يا ما كان” وليس هناك جهة منتجة للأسف!

حوار: جواد ديوب

دَمِثٌ ومبتسم. هاديءٌ بانتباهٍ حريصٍ إلى كل التفاصيل سواء في عمله أو في بيته، يلفِتُ نظَرَك إلى ما يريد قوله بلباقة ليس من قبيل المجاملة بل بمحبّة ودرايةٍ وخبرة في التمثيل بدأها منذ ظهوره الأول في مسلسل “هجرة القلوب إلى القلوب” بعد تخرّجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، ولا يزال يشتغل ويصقل شخصيته من مبدأ “أن الإنسان بحاجة إلى أن يتعلّم حتى مماته”. مبدأٌ يمزجه أو يجدله مع فكرته الدائمة عن فن التمثيل بأنه “الخلقُ والمشاركة في الخلق والإبداع من خلال اللعب والمتعة والفرح بما نفعل”.

يشارك حالياً في مسلسل “الكندوش” (إخراج سمير حسين وكتابة حسام تحسين بك)، و”ضيوف على الحب” (إخراج فهد ميري وكتابة سامر محمد إسماعيل)، وأنهى تجربة جديدة في مسلسل من ثماني حلقات يعدّها مميزة جداً من حيث النص ل(لواء يازجي ومحمد أبو لبن) تحكي عن شخص لديه مرض نادر هو تخيّل شخصيات مفترضة يتقمّصها ويرتكب أفعالها حتى لو لم تكن أفعالاً مقبولة أو ممكنة في حياته الواقعية، كما يجدها لافتة من حيث الإخراج ل”سَدير مسعود” بعينه الإخراجية الحديثة والذكية التي تستفيد من تقنيات السينما العالمية وأنماط الشرائط التي تُصنَعُ من أجل شبكات العرض العالمية ومنصّات التواصل الاجتماعي. الفنان وضاح حلوم التقته “تشرين” وحدّثنا بمكنوناته:

* لماذا يتّهم البعض الدراما السورية بأنها اليوم في مرحلة “انحطاط” و تدهور عدا عن بعض المسلسلات القليلة جداً وهي استثناء يؤكّد القاعدة؟

ليس ذنب الدراما السورية ما يحصل لها لأن الحرب كانت في جزء كبير ومدروس ضدها. بدؤوا فيها من خلال المحطات التي قاطعت الأعمال السورية وأصبح أيُّ عمل يُنتج في سورية لا يُسوّق، وبالتالي كيف على رأس المال أن يعوّض خسائره! لذلك انتقلت أو هاجرت الجهات المنتجة إلى خارج سورية لتعمل في بيروت، دبي، القاهرة… هناك كان يمكن لهم تسويق وتوزيع أعمالهم حتى لو كان طاقم وكادر العمل من الممثلين والفنيين السوريين لكنها أعمال قابلة لأن تُشترى وتوزّع وتعرض حتى على فضائيات شاركت في التضييق لكنها كانت تتبنّى العمل منذ الفكرة الأولى، بل وتجلب للمنتج تكلفة العمل كاملة وكل ما يباع لاحقاً هو ربح له. هنا في سورية لم يتبقّ سوى شركتين منتجتين هما “قبنض” و”غولدن لاين” لذلك عندما يكون هذا الكمّ مفقود؛ فالنوع سيكون متأثّراً بالتأكيد! كنّا نَفرزُ النوع المميز من ذاك الكمّ الكبير (قرابة 35- 40 عملاً درامياً في الموسم الواحد) يومها كُنّا نشاهد أعمالاً بسويّة عالية رغم وجود بعض الأعمال ذات السويّة المنخفضة!

* لكن انتقال الأعمال ورؤوس الأموال إلى الخارج ألم يفرض عليها شروطاً مجحفة من خلال تلك الجهات الداعمة التي تفرض شروطها أو الأفكار التي يريدون فرضها أو إعادة صياغة النصّ الأساسي؟

نعم لكن ليس في كل الأعمال. إنما الكثير منها. بعضُها مرَّرتْ السُّم في الدسم. وأنا لا ألوم أي جهة سورية تريد أن تعمل خارج البلد بسبب ظروف الحرب القاسية. لكنني ألومهم حين يعرفون ويدركون خطورة الأفكار الخطرة الموجودة في العمل ويصرّون على المضيّ في إكماله. لكن بعضهم خضع فعلاً ومبرّراً إن ذلك نوع من إطالة عمر الدراما السورية بأيّة وسيلة، وأنه حقّق مداخيل ليس فقط للكوادر الفنية وطواقم العمل، إنما لأهاليهم وأولادهم الذين بقوا داخل سورية وربما هذا صحيح، بل من النقاط الإيجابية والحظّ الجيد فعلاً في الإبقاء على نبض الدراما السورية حيّاً حتى اليوم. عن نفسي اعتذرتُ عن الكثير من الأعمال التي انتجت خارج سورية. لأنني كنت غير قادر و غير متقبّل حتى للنقاش مع وجهات نظر مختلفة لأنني اعتبرتها نوعاً من التخلّي، وطبعاً لا ألومهم، لهم حريّتهم، لكنني اعتذرت رغم الضنك وصعوبة المعيشة واضطراري للانتقال مع زوجتي وأولادي – طبعاً مثلما اضطّر الكثيرون غيرنا- من دمشق إلى اللاذقية، ورغم كل العتب والملامة التي تلقّيتها من أسرتي الذين عانوا من هذا الموقف الأخلاقي والنفسي وطالبوني بأن أكون مرناً أو أقلّ حِدّة وتشدّداً في موقفي هذا لكنني قلت: سأبقى تحت القصف والقذائف وفي أصعب سنوات الحرب مثلي مثل كل من بقي في البلد.

* طالما أنك مررت على ذكر المضامين سأسألك عن “دراما الخيانة”، أطرحها كمثال لأنك شاركت في آخر أجزائها، والتي يقول عنها البعض؛ إنها أمر مقصود لضرب بنية أي مجتمع، فيما يراها البعض الآخر ضرورية مثل “برامج الصدمة” لكشف المستور والتنبيه لخطورته فيما لو بقي طيّ الكتمان ينخر في جسد المجتمع… أنت مع أيّ رأي منهما؟

لقد وعيتُ من “الكفّ الأول” في أوّل خماسية شاركت فيها في “صرخة روح” أنه من المعيب أن ننبش هذه المواضيع بهذه الطريقة ونصدّرها للعالم وللعلن بأننا مجتمع منخور و… لأن ذلك فيه تشويه فعلاً. في البداية قلت لبعض الأصدقاء: يا جماعة ما أقرأه قاسٍ جداً ومخيف! أجابوني بأن: هذا موجود في المجتمع بل هناك أسوأ من ذلك. رددت: بأننا غير مضطرين لنساهم في شيء تخريبي. لكنهم أنهوا النقاش بأنني رغم اعتراضي قبلت المشاركة ثم بقيت مُرغماً نظراً لظروفي الصعبة ومسؤولياتي تجاه عائلتي وأولادي. لكنني حاولت جاهداً أن ألطّف من دوري/شخصيتي في الخماسية الثانية حين وجدتُ أنّ الشخصية التي سأمثّلها أقرب إلى الحالة السويّة وأنه مع زوجته في المسلسل لديهما وفاءً وإخلاصاً وسط بيئة فظيعة في تشوّهها وقلت لعلّي أعدّل قليلاً في المَشَاهِد وعدّلنا القليل فقط!

* إذاً أنت لست مع من يقول “دعونا نكشف المستور و”القيح” تحت الجلد وأن نعرّضه للشمس لنُشفى منه” ودليلُهم هو بعض البرامج الاجتماعية في فضائيات مجاورة أو بعض أفلام أجنبية/أمريكية عندها الجرأة على فعل ذلك؟

بالمناسبة تلك المسلسلات أو الأفلام لم تُعطِ نتائجَ إيجابية كما يتمنى أو يتوقع مُنتجوها، بل على العكس حرّضت أجيالاً كاملة من المراهقين على ارتكاب هذه الأمور من قبيل تجريب الأشياء الغريبة “كل شيء ممنوع مرغوب”. مجتمعنا خاضع لهذا الإغواء فعلاً لأنها في الأصل هي أمور غريبة عنه، وهو مجتمع أقرب إلى المثل والأخلاق. وبرأيي كان الأجمل أن نعرض لهذه المشاكل بطرق ألطف، بأن نعرض الجوانب النقيضة لهذه الحالات الشاذة بطريقة علم النفس التربوي الذي يقول من دون تجريح أو تشويه.

* يقال: “عليك أن تُجالس ابنَ السبع سنين وابنَ السبعين عاماً… فمِن الأول تكسب المرح واللعب، ومن الثاني تربح حكمة الزمن” ما الذي اكتسبته من “مسلسل الأطفال “كان يا ما كان” ثم من بقية المسلسلات؟

للأمانة وقتها جاءتني فرصة العمل في “كان يا ما كان” صدفةً. لكنها صدفةً اشتغلت وسعيت من أجلها. لأن لديّ مسبقاً رغبة في العمل للأطفال‘ فهم الصفحة الأنقى التي يمكن أن ترسم عليها ما يمكن أن يفيدهم ويطوّرهم. يومها اتصلتْ بي صديقة وقالت لي إن الجهة المنتجة تسعى للتعاون مع ممثلين نجوم من البلاد العربية لهذا العمل الضخم. لكنني اتصلت بمخرج العمل أيمن شيخاني، وقلت له أن عندي الشوق والهمة والرغبة و”أنّك لو جلبتَ أبطالَ هوليوود بذاتهم لن يقدّموا لك ما سأقدّمه في عمل لأطفال سورية”… وكان لي متعة المشاركة في ذاك المسلسل. تعلّمت منه اللعب لكن في اللحظة نفسها أنْ أطوّرَ أدواتي كممثل مع الإحساس بالمسؤولية الحقيقة والخطورة لأن الأطفال لديهم حساسية جمالية وصادقة في التلقّي وينطبع بذاكرتهم للأبد. الطفل ذكي جداً ولا تستطيع أن تضحكَ على عقله لأنه مشاهد نقيّ يعطيك إحساسه الصادق والمباشر بما يراه. ولا بدّ أن أذكر البراعة في توليف النص من الحكايات المتنوعة جداً التي جمعها كاتب المسلسل داوود شيخاني بجهد ضخم وذاكرة مذهلة.

* وأين دراما الأطفال حالياً؟

دراما الأطفال تكلفتها عالية جداً أكثر من أي عمل درامي آخر. هناك الملابس، الديكورات، “الكروما”، الغرافيك، “لوكيشنات” التصوير، التعامل مع أطفال ممثلين… للأسف لا يوجد بعد تلك الشركة أي شركة أخرى راغبة فعلاً في إنتاج أي عمل مخصص للأطفال فباعتقادهم أنّ هذا النوع لا يُسوّق ولنْ يجلب لهم المرود الذي يغطّي حتى تكاليف إنتاجه. وقد سعيتُ السنة الماضية لنعاود العمل على جزء جديد مكتوب وجاهز كجزء خامس من مسلسل “كان يا ما كان” كتبه أيمن شيخاني وأخته ريم شيخاني التي عملت في الأجزاء السابقة كمصمّمة ملابس باهرة… وللأسف لم نستطع أن نجدَ جهةً منتجة لا في القطاع العام ولا المشترك ولا الخاص مَنْ تشجّعَ للمباشرة في هذا الجزء المشغول بدراية وعناية تجمعُ شخصياتٍ قديمة تخوض المغامرات مع شخصيات جديدة شابّة وبتقنيات حديثة تناسب زمن التكنولوجيا الاحترافي الحالي!

* ما هي مقومات الممثل الناجح برأيك؟

النجومية لها مقومات قد تتوفر في الممثل الوسط أو الأقل من الوسط! أي إن هناك ممثل قدير ومحترف وناجح وموهوب لكنه لا يمتلك مقومات النجومية أو “لم يُنجِّم”!

أعتقد أن مقومات النجومية متعددة منها الشكل الاستعراضي اللافت، الأناقة، الوسامة، الحضور والكاريزما القوية (رغم أن الكاريزما قد تكون حاضرة في ممثلين غير وسيمين أو ممثلات غير جميلات) أيضاً أن “يلعب اللعبة بشكلٍ صحّ” مع امتلاك “التكنيك” الذي يمكن تحصيله بالتعلّم والدأب، وهناك ضرورة تكوين شبكة علاقات في الوسط الفنّي، ومعرفة “من أين تُؤكَلُ الكتف” وكيف تدار الأمور في كواليس صناعة النجوم… كل ما ذكرت هو من مقومات صناعة النجم تمّكنه من فرض وجوده على الجهات المنتجة.

* لكن بعض الممثلين تمت “صناعتهم” و”تسويقهم” كنجوم وهم لا يمتلكون ما ذكرتَ من مقومات… ألا يُشعِرك ذلك بالغُبن؟

في لحظات وجدانية مع نفسي نعم أشعر بذلك. وقد أكون مقصّراً بحقّ نفسي كي لا ألومَ أحداً. لكن كما قلت لك عن شبكة العلاقات والخضوع لبعض الشروط و… كل ذلك كان ضرورياً، لكن شخصيّتي التي كانت ترفض الكثير من هذه الأمور وبقائي عازباً لفترة طويلة من حياتي جعلني لا أقبل بأي شرط سوى ما يناسبني.

* وماذا عن المخرج الناجح برأيك؟

هو من يمتلك رؤية واضحة

وإدارة ناجحة لكل أركان العمل، مع قيادته لعناصر المسلسل بشكل فعّال وفريد يخدم رؤيته الإخراجية التي رسمها منذ قراءته للنص. وأن يكون قادراً على تحفيز الممثل لإعطاء الأفضل. المخرج هو من يتحمل الجزء الأكبر من نجاح العمل أو فشله، ولذلك يحقّ له أن يكون “ديكتاتوراً” في بعض مراحل سير العمل لكنْ عليه أيضاً ان يعرف كيف يُصغي للآخرين وأن يُقدِّرَ مثلاً وجودَ ممثلين يقفون لأول مرّة أمام الكاميرا وألّا يتعامل معهم بصفتهم “نخب ثاني”!

* ما الذي يؤلمك وما الذي يفرحك؟

يُحزنني عندما نفتقد الحب بين البشر، وبين الأصدقاء، وبين زملاء العمل. كما تُحزنني مظاهرُ الألم والشقاء والنقص التي حولنا وأحياناً لا أملك حيالها أي قدرة على التدخل، وتُفرحني الانفراجات والحلول المعقولة للأشياء العالقة من أجل جميع الناس، ولمَنْ هم حولي بالتأكيد: زوجتي “خزامى علي” مدربة المسرح والفنون الشعبية ضمن المسرح المدرسي المركزي بدمشق/في معهد الحرية حالياً… وأولاد قلبي: بدر وسما.

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