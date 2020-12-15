بايدن يشن هجوماً عنيفاً على ترامب

تقرير إخباري

شن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن هجوماً هو الأعنف له على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بسبب رفض الملياردير الجمهوري الإقرار بهزيمته في الانتخابات بعد “سيادة القانون والدستور”، كما اعتبر أن الوقت قد حان لـ”طي الصفحة”.

هجوم بايدن جاء في خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبّتت خلالها الهيئة الناخبة رسمياً فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني، حيث قال “هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل؛ موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام الدستور”.

وكان بايدن، وصف تصويت المجمع الانتخابي الأمريكي، بأنه “نصر جلي” على ترامب.

بدوره أفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض لشبكة “سي إن إن”، بأن ترامب، لا ينوي الاعتراف علنياً بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وأشار المصدر إلى أن قرار ترامب يأتي على الرغم من الاجتماع التاريخي للهيئة الانتخابية (المجمع الانتخابي) الذي وضع الرئيس المنتخب جو بايدن في المقدمة، وفق “سي إن إن”.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض مستشاري البيت الأبيض كشفوا أن ترامب قد أقر في السر بأنه “لن يبقى في البيت الأبيض لفترة ولاية ثانية”، بالرغم من “محاولاته لإبطال نتائج الانتخابات في المحاكم، واستنزاف الأموال من قاعدته، حول مزاعمه الوهمية بتزوير إرادة الناخبين”.

كما سخر مستشار منفصل للبيت الأبيض من اقتراح بعض المسؤولين الجمهوريين، بمن فيهم مساعد السياسة الداخلية في البيت الأبيض، ستيفن ميللر، بأن يرسل الحزب الجمهوري قوائم الناخبين “البديلة”، إلى الكونغرس، ليتم فرزها في 6 كانون الثاني المقبل، وقال إن المقربين من ترامب ما زالوا يرون أنه “من غير المرجح” أن يحضر الرئيس المنتهية ولايته حفل تنصيب بايدن.

وكان بايدن -الذي سيصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة- قد امتنع حتى اليوم عن مهاجمة ترامب علناً بسبب رفض الرئيس المنتهية ولايته الإقرار بهزيمته في الانتخابات، لكن هذا الموقف تغير بعد أن تكرس فوز الديمقراطي رسمياً بحصوله على أغلبية أصوات كبار الناخبين.

وتمثلت إحدى آخر محاولات الرئيس المنتهية ولايته تغيير نتائج الانتخابات في دعوى قضائية رفعها مسؤولون جمهوريون، بدعم من ترامب، لإلغاء فوز بايدن في ولايات رئيسة عدة، لكن المحكمة العليا ردت هذه الدعوى الجمعة.

وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بأرقام قياسية على الرغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد19 والمناخ الذي ساد العملية الانتخابية وشهد “ضغوطاً سياسية هائلة وإساءات لفظية وصولاً حتى إلى تهديدات بالعنف الجسدي” استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات.

في غضون ذلك، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي المنتخب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الرئيس بوتين في برقية التهنئة عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه، وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، وأنهما قادرتان، رغم الاختلافات، على حل العديد من القضايا والتحديات التي يصطدم بها العالم الآن.

وأوضح بوتين أنه اعتباراً لذلك فإن التعاون الروسي- الأمريكي، الذي يستند إلى مبدأ التساوي في الحقوق والاحترام المتبادل، بإمكانه أن يستجيب لتطلعات شعبي البلدين والمجتمع الدولي عموماً.

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