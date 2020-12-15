الاحتلال يعلن مخططاً لإقامة 8300 وحدة استيطانية في القدس المحتلة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
وذكرت وكالة “وفا” أن المخطط الجديد يهدف لإقامة 8300 وحدة استيطانية على أراضي الفلسطينيين الممتدة من أراضي بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة مروراً بحي البقعة ومنطقة تلبيوت الجديدة حتى قرية الولجة جنوب غرب المدينة المحتلة.
وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين صعدت سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.
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