الجمهوري ميتشل يترك الحزب احتجاجاً على موقف ترامب من الانتخابات

أعلن النائب عن ولاية ميشيغان بول ميتشل، أنه سيترك الحزب الجمهوري احتجاجاً على موقف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب المتعنت ورفضه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من الشهر الماضي.

ونقلت شبكة “CNN” الأميركية عن ميتشل قوله في رسالة موجهة إلى رئيسة اللجنة الوطنية للحزب رونا مكدانيل وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي: إن “الرئيس وفريقه القانوني لم يتمكنوا من تقديم أدلة جوهرية على حدوث تزوير أو إخفاقات إدارية على نطاق واسع بما يكفي للتأثير في نتيجة الانتخابات” معرباً عن “خيبة أمله من سلوك بعض أعضاء قيادة الحزب الذين يصدقون نظريات مؤامرة لا أساس لها ولا يدافعون عن العملية الانتخابية بسبب اعتبارات سياسية”.

وظل ترامب مصراً على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن وعمد إلى رفع عدة دعاوى أمام المحاكم للطعن في نتائجها تم رفضها الواحدة تلو الأخرى.

وصدّق المجتمع الانتخابي الأميركي رسمياً أمس على فوز بايدن بحصوله على 306 أصوات ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بينما حصل ترامب على 232 صوتاً.

وبعد تأكيد هزيمته رسمياً أعلن ترامب في تغريدة أمس أن وزير العدل بيل بار الذي رفض الانجرار خلف مزاعم الرئيس المنتهية ولايته أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق سيغادر منصبه بعد اجتماع بينهما مضيفاً أنه عيّن نائب وزير العدل جيف روزن وزيراً للعدل بالإنابة.

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