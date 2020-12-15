أمطار في أغلب المناطق.. وثلوج في المرتفعات

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كافة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً مع هطلات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنخفض درجات الحرارة غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بشكل عام ويستمر الجو بين الغائم جزئياً إلى الغائم الماطر على فترات وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً خلال ساعات بعد الظهر والمساء وخاصة على المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 14/9 13/8 13/8 القنيطرة 13/6 12/5 13/5 درعا 14/8 13/7 14/7 السويداء 16/11 15/10 16/10 حمص 12/8 11/7 11/7 حماة 13/9 12/8 12/8 الحسكة 14/7 14/8 15/8 اللاذقية 18/13 18/13 19/13 طرطوس 18/13 18/13 19/13 حلب 13/10 13/10 14/10 ادلب 11/8 11/8 12/8 دير الزور 15/8 14/8 15/8 الرقة 14/7 13/7 14/7

طباعة