الصين: 17 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفاعاً من 16 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم: إن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج في حين توزعت الحالات المحلية في إقليم هيلونغجيانغ بحالتين وواحدة في سيتشوان.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19 في الصين إلى 86758 إصابة وظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634 حالة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 1217 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 400826 والوفيات إلى 6659 حالة.

ويستعد المغرب لبدء عملية التلقيح للوقاية من كوفيد19 في الأيام المقبلة وسيشمل في المرحلة الأولى من يعملون في الصفوف الأمامية أمثال رجال الأمن والصحة والتعليم وأصحاب الأمراض المزمنة.

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