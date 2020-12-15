بايدن: ترامب رفض احترام إرادة الشعب والدستور الأميركي

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يحترم إرادة الشعب والقانون والدستور الأميركي بسبب رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله في خطاب ألقاه مساء أمس في معقله بمدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبت خلالها المجمع الانتخابي رسميا فوزه في الانتخابات إن “موقف ترامب متطرف للغاية لم نشهده من قبل .. فهو رفض احترام إرادة الشعب ورفض احترام سيادة القانون والدستور الأميركي”.

وتمثلت إحدى آخر محاولات ترامب تغيير نتائج الانتخابات في دعوى قضائية رفعها مسؤولون جمهوريون بدعم منه لإلغاء فوز بايدن في ولايات رئيسية عدة لكن المحكمة العليا ردت هذه الدعوى يوم الجمعة الماضي.

ولفت بايدن إلى أن العملية الانتخابية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الماضي شهدت “ضغوطاً سياسية هائلة وإساءات لفظية وصولاً حتى إلى تهديدات بالعنف الجسدي” استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات مشيراً إلى أن ترامب استنفد كل الطرق القانونية للطعن بنتائج الانتخابات دون النجاح في تقديم سبب أو دليل لنقض نتيجتها أو جعلها موضع تساؤل أو نزاع.

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