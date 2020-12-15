رودريغيز: سياسة واشنطن الخارجية تجاه كوبا تنتهك القانون الدولي
أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه بلاده تنتهك القانون الدولي وتقوم على أسلوب العداء والتآمر.
وفي تغريدة له على تويتر أعرب رودريغيز عن رفض بلاده للتصريحات المتتالية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد بلاده مؤكداً أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها ضد كوبا على الرغم من التكلفة العالية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن على هافانا.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي