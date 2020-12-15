كورونا حول العالم .. 1.626 مليون وفاة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و626 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 73137828 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 1626881 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 51227047 حالة.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 307835 حالة وفاة من أصل 16908103 إصابات تليها الهند مع تسجيل 143746 حالة وفاة من أصل 9906484 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 181835 حالة وفاة من أصل 6927145 إصابة.

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