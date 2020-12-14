المجمع الانتخابي الأمريكي يصدق رسمياً على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

صدق المجتمع الانتخابي الأمريكي رسمياً اليوم على فوز جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة بحصوله على 306 أصوات.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه مع إدلاء كبار الناخبين بأصواتهم في كاليفورنيا الولاية التي فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع بلغ أكثر من 63 بالمئة من الأصوات تمكن نائب الرئيس السابق من تجاوز عتبة الـ 270 صوتاً اللازمة للفوز بالانتخابات وبناء على النتائج حصل بايدن على 306 أصوات مقابل 232 لدونالد ترامب.

ومنح أعضاء المجمع الانتخابي عن ولايات جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا أصواتهم لبايدن في وقت سابق مؤكدين بذلك فوزه بالانتخابات الرئاسية في هذه الولايات.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحلفاؤه حاولوا عرقلة تصويت المجمع اليوم في جورجيا وثلاث ولايات أخرى خسر فيها الانتخابات إلا أن المحكمة الأمريكية العليا رفضت الدعوى المرفوعة منهم بهذا الشأن يوم الجمعة الماضي.

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