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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 29 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 14 كانون الأول 2020
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العدوان السعودي يرتكب 197 خرقاً جديداً في الحديدة
محكمة عسكرية لبنانية: السجن لاثنين من عملاء العدو الإسرائيلي
شيبان يعرب عن قلق "يونيسيف" من قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة
لافروف: موسكو مستعدة لإطلاق حوار حول الأمن الجماعي في الخليج
جورجيا واريزونا وبنسلفانيا تعطي أصواتها بالمجمع الانتخابي لبايدن
ريابكوف: روسيا تدعو إلى محادثات واسعة بشأن قضايا استكشاف الفضاء
مجلس الاتحاد الروسي: لن نسمح بجرنا نحو سباق عسكرة الفضاء
إصابة 3 أشخاص بهجوم إرهابي شمال لبنان
الخارجية: سورية تدين ممارسات قوات الاحتلال التركي ضد الشعب السوري وتكرار قطع المياه عن أهالي الحسكة
الفورة القمحية