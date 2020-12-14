العدوان السعودي يرتكب 197 خرقاً جديداً في الحديدة
جدّدت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن منفذة 197 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله: إن خروقات قوى العدوان تضمنت تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي و13 في التحيتا وحيس وشارع الخمسين إضافة إلى 50 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و129 خرقا بأعيرة نارية مختلفة.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.
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