الصحة: 136 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة شفاء و 12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، مشيرة إلى شفاء 56 حالة ووفاة 12 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 9302 شفيت منها 4432 حالة بينما توفيت 530 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الإثنين ١٤ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٨ في درعا

٢٥ في السويداء

١٥ في حمص

١٤ في حلب

١٣ في دمشق

١٢ في ريف دمشق

١١ في اللاذقية

٧ في طرطوس

٦ في حماة

٥ في القنيطرة

حالات الوفاة:

٤ في حمص

٣ في دمشق

٢ في اللاذقية

٢ في حلب

١ في طرطوس

حالات الشفاء:

١١ في دمشق

٨ في حمص

٨ في حلب

٧ في اللاذقية

٦ في ريف دمشق

٥ في درعا

٤ في السويداء

٣ في طرطوس

٣ في حماة

١ في القنيطرة

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