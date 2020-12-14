محكمة عسكرية لبنانية: السجن لاثنين من عملاء العدو الإسرائيلي
أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بحق عميلة للعدو الإسرائيلي في لبنان وتجريدها من حقوقها المدنية بعد إدانتها بجرم التواصل معه وتزويده بمعلومات أمنية.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العميلة كيندا الخطيب مثلت اليوم أمام هيئة المحكمة برئاسة العميد منير شحادة والتي استجوبتها بالتهم الموجهة إليها وهي التعامل مع جواسيس وعملاء”إسرائيل”.
وأضافت الوكالة أن الحكم قضى أيضاً بالأشغال الشاقة غيابياً مدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
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