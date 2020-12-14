لافروف: موسكو مستعدة لإطلاق حوار حول الأمن الجماعي في الخليج

جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده الداعي لإطلاق حوار بشأن الأمن الجماعي في منطقة الخليج ،مذكراً بأن المقترح الروسي بهذا الصدد ما يزال قائماً.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم في موسكو: نعتقد أنه في ظل الظروف الحالية بما فيها ما يدور حول خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومحاولات استبدالها بشيء ما آخر بالرغم من قرار مجلس الأمن الدولي فإن فعالية الجهود على هذا المسار تكتسب فعالية متزايدة وتظهر أهمية الاقتراح الروسي، لافتاً إلى أن روسيا ترى منذ زمن بعيد أن الوقت حان لإطلاق مفهوم الأمن الجماعي في الخليج.

وكانت روسيا اقترحت في وقت سابق إطلاق حوار بشأن الأمن الجماعي بهدف إرساء الاستقرار في منطقة الخليج بالتعاون بين دولها.

من جهة ثانية شدد لافروف على وجوب حل القضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن إقامة دولة فلسطينية.

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