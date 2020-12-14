جورجيا واريزونا وبنسلفانيا تعطي أصواتها بالمجمع الانتخابي لبايدن
منح أعضاء المجمع الانتخابي عن ولايات جورجيا وبنسلفانيا واريزونا أصواتهم للرئيس الأميركي المنتخب الديمقراطي جو بايدن مؤكدين بذلك فوزه بالانتخابات الرئاسية في هذه الولايات.
وذكرت “رويترز” أن الأعضاء الـ 16 في المجمع الانتخابي عن ولاية جورجيا المتأرجحة صوتوا لصالح بايدن كما صوت أعضاء المجمع الـ 11 عن ولاية ايزونا لبايدن وصوت الأعضاء الـ 20 عن ولاية بنسلفانيا لصالحه أيضاً.
وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحلفاؤه حاولوا عرقلة تصويت المجمع اليوم في جورجيا وثلاث ولايات أخرى خسر فيها الانتخابات إلا أن المحكمة الأميركية العليا رفضت الدعوى المرفوعة منهم بهذا الشأن يوم الجمعة الماضي.
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