وزير الصحة الروسي: جائحة كورونا لن تنتهي إلا بعد التطعيم الشامل للعالم بأسره

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد “لن تنتهي” إلا بعد التطعيم الشامل لسكان العالم بأسره.

وقال موراشكو في بيان اليوم نقله موقع روسيا اليوم إنه أصبح من الواضح للجميع أن نهاية الجائحة لن تكون ممكنة إلا بعد تلقيح جماعي لسكان العالم بأسره مشدداً على ضمان الوصول المتكافئ لسكان جميع البلدان إلى لقاحات فعالة وآمنة بما فيها لقاح (سبوتنيك في) حيث يجب أن يكون هذا هدف الهيئات التنظيمية الأجنبية والمنظمات الدولية.

ولفت الوزير إلى أن المعطيات الجديدة حول فعالية اللقاح من مركز غاماليا مشجعة للغاية.

أعلن مطورو اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (سبوتنيك في) في وقت سابق أن فعالية اللقاح وصلت إلى نسبة مئة بالمئة ضد حالات الإصابة الشديدة بالفيروس.

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