ريابكوف: روسيا تدعو إلى محادثات واسعة بشأن قضايا استكشاف الفضاء

دعت روسيا إلى إجراء مناقشات واسعة بشأن قضايا استكشاف الفضاء وذلك بهدف منع تآكل القانون الدولي وعلى وجه الخصوص المادة السادسة لاتفاقية الفضاء الخارجي.

ونقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم إنه “وكبديل عن المبادرات الوطنية الضيقة أو متعددة الجنسيات من خارج الأمم المتحدة نشجع على إقامة حوار واسع بين الدول يضم أوسع مجموعة ممكنة من المشاركين مع الدور المركزي للأمم المتحدة كمنصة دولية عالمية” مضيفاً “نحن نعلم أنها عملية طويلة وغير سهلة وخاصة لكونها تتعلق بمثل هذا الموضوع الواسع”.

وأوضح ريابكوف أنه “في إطار لجنة الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي فإن روسيا وعدداً من الدول الأخرى تشجع على إطلاق مبادرة ملزمة قانونياً استناداً على مبادئ وأعراف القانون الدولي المعترف بها بشكل عام والتي تم تبنيها في معاهدة الفضاء الخارجي ليتم اعتمادها كشكل أمثل للتنظيم في مجال استكشاف واستخدام الموارد الفضائية.

وأشار ريابكوف إلى أن “الولايات المتحدة وحلفاءها الأنغلو ساكسونيين إضافة إلى اليابان لا يشاركون في مثل هذا المسار محاولين استخدام كل ذريعة ممكنة لضمان حرية التصرف المطلقة لأنفسهم”.

وشدد على أن هدف روسيا يتمثل بمنع تآكل القانون الدولي وعلى وجه التحديد المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي واضعة بذلك مسؤولية دولية على الأنشطة الوطنية في الفضاء بما يشمل القمر وأجراماً سماوية أخرى على الدول وليس على الكيانات أو الأفراد.

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