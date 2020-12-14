دمشق – بادية الونوس

وزير المالية : توسيع بوليصة التأمين الصحي لتشمل المشافي العسكرية …وقانونا الجمارك والبيوع العقارية في مراحلهما الأخيرة

استأنف مجلس الشعب أعمال جلسته لليوم التالي حول مشروع قانون الموازنة العامة ( التقرير المالي) لعام 2021، بحضور أعضاء المجلس.

وأكدت مداخلات الأعضاء على التركيز في عمل والخطط الحكومية بما يصب في مصلحة المواطن وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي

، وكذلك أهمية التركيز على القطاع العام الإنتاجي ومؤسساته و الاستثمار بالزراعة، والأهم التأكيد على أن يكون مشروع الموازنة أداة لتحسين الواقع المعيشي وضبط الأسعار وإلغاء الدعم بغية تحقيق العدالة للجميع .

موازنة تقشفية !

وأكد عضو المجلس عبد الرحمن خليل في مداخلته أهمية توزيع الدخل للصالح العام مشيراً إلى ملاحظته أن هذه الموازنة تقشفية على سبيل المثال بند النفقات الاستثمارية، إذا ما أخذنا تعديل سعر الصرف من 450 ليرة إلى 1250 ليرة نجد أن العمليات الاستثمارية لعام 2021 تساوي 40 %، وهذا ما عده تراجعاً كبيراً سينعكس على القطاع الحكومي إضافة إلى تزايد العجز في الموازنة الذي سيؤثر في الناس حد الإفلاس.

ونوّه إلى أن الموازنة أعطت في بعض خططها أولوية لقطاعات ثانوية على حساب قطاعات أكثر أهمية، على سبيل المثال مجموع نسب وزارتي الصناعة والزراعة هي 7,2 %فقط ، مؤكداً على أهمية التركيز على القطاع الإنتاجي لتحقيق موارد داخلية .

إلغاء الدعم

النقطة الأهم موضوع الدعم الذ ي تحدث عنه عضو المجلس فيصل جمول قائلاً: إن دعم المحروقات والخبز لا يصلان لمستحقيهما حتى إننا لم نلمس منه ولو نسبة 10% مؤكداً ضرورة إلغاء الدعم وتحويل المبالغ المخصصة للمواطن عن طريق البطاقة الذكية وبالتالي يتم تحرير السوق بإطار المنافسة الشريفة ، إضافة إلى مداخلات عديدة ركزت على تحسين الوضع المعيشي ورقابة الأسواق ومشاكل خدمية وتطوير القطاع الإنتاجي .

من جانبه، رئيس لجنة الموازنة والحسابات – محمد ربيع قلعة جي أكد في معرض رده على الطروحات أنه سيتم دراستها ، و إضافة التوصيات التي تطرق لها الأعضاء إلى تقرير اللجنة .

قانون الجمارك في مراحله الأخيرة

وزير المالية – د. كنان ياغي أوضح في رده على المداخلات المثارة قائلاً: فيما يتعلق بقانون الجمارك بيّن أن قانون الجمارك في مراحله الأخيرة وفي طريقه للصدور ، لافتاً إلى أن النقطة المهمة فيه أنه أصبح مجلس إدارة برئاسة وزير المالية هو من يصدر كل القرارات الخاصة بعمل الجمارك بدلاً مما كان معمولاً به سابقاً أن القرارات محصورة بالمدير التنفيذي .

وفيما يتعلق بقانون البيوع العقارية أيضاً أصبح في مراحله الأخيرة .

توسيع بوليصة التأمين في المشافي العسكرية

أوضح وزير المالية في رده على موضوع بوليصة التأمين الصحي أنه تم الاتفاق مع إدارة الخدمات الطبية حيث تقدم خدماتها للمدنيين بأسعار رمزية ستدخل سوق التأمين وسيصبح للمؤمن فرصة الاستفادة من المشافي العسكرية .

إلغاء الدعم استحالة

وفيما يتعلق بموضوع الدعم الحكومي أكد الوزير أن الحكومة مصرة على فائض الإيرادات يوجه مباشرة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، لكن من الصعوبة إمكانية رفع الدعم عن بعض المواد واستحالة رفعها عن عناصر أخرى بمعنى استحالة رفع كل هذا الدعم وتحويله إلى (كاش )وتوزيعه نقداً في الوقت الحالي .

نقاط لقبض الراتب

وفيما يتعلق بموضوع الصرافات أكد الوزير ياغي أن هذا منوط بمصرف سورية المركزي والأسباب تعود للعقوبات الجائرة على سورية لافتاً إلى أنه لدينا حالياً 820 صراف في كل المناطق وهذا غير كافٍ مقارنة بعدد السكان ، لكن في المقابل يوجد 216 نقطة بيع في مراكز البريد يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة منها ما يسهم في حل مشكلة الازدحام على الصرافات .

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