استئناف عمل قطار نقل الإسمنت من طرطوس إلى اللاذقية بعد توقف ١٠ سنوات

اللاذقية - لوريس عمران

صرح مدير فرع مؤسسة العمران في اللاذقية – المهندس إياد جديد ل(تشرين) أنه بعد توقف دام أكثر من ١٠ سنوات، أستأنفت (العمران) اليوم أولى حمولتها (٣٠٠) طن من مادة الإسمنت عن طريق القطار، مبيناً أنه بالتنسيق مع الخطوط الحديدية ومعمل الإسمنت في طرطوس سيتم نقل مادة الإسمنت بالقطار من طرطوس إلى اللاذقية تمهيداً لاعتماده بشكل كامل.

وأوضح جديد أن هذا الإجراء سيوفر على الفرع تكاليف مادية كبيرة ، إضافة إلى تخفيف الأعباء ومخاطر النقل البري و أيضاً يتيح للفرع توريد الكميات الكافية من مادة الإسمنت الموجود في حماة – ريف دمشق- طرطوس.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مضر الأعرج – مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس أن هذا الإجراء يعد إجراء تجريبياً لاستئناف نقل مادة الإسمنت من طرطوس إلى اللاذقية بعد إعادة خط التحميل وإنجاز الأعمال المدنية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى أعمال تنظيف وصيانة وإعادة تشغيل الخط، لافتاً إلى أن نقل المادة بواسطة السكك الحديدية له انعكاسات اقتصادية كاستهلاك الوقود.

وبيّن الأعرج أن الاستمرار في هذا العمل سيتم بالتنسيق مع فرع العمران باللاذقية لنقل مادة الإسمنت (المشول) بشكل يومي وحسب الحجز مشيراً إلى أن حجم التوفير المباشر من حيث كون تكلفة القطارات أقل من السيارات أيضاً مايستهلكه القطار بنقل ١٠٠٠طن من الإسمنت يحتاج إلى حوالي ٤٠ شاحنة، مشيراً إلى أن حمولة القطار بين طرطوس واللاذقية تبلغ حوالي ١٠٠٠ طن من مادة الإسمنت، وأن القطار سيقوم بنقل حوالي ٧٠٠- ٨٠٠ طن من الإسمنت وفق الطلب.

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