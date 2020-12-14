17938 إصابة و484 وفاة بكورونا في إيطاليا
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 17938 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 686031.
ووفق بيانات وزارة الصحة تم تسجيل 484 حالة وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة إلى 64520.
وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ أنه تم إجراء 152697 تحليل كشف عن العدوى بفيروس كورونا المستجد حتى الساعات الـ 24 الأخيرة.
من جهته حذر المسؤول الصحي الإيطالي اليسيو داماتو من زيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة داعياً إلى تبني إجراءات تقييدية إضافية.
وأعرب عن قلقه من الازدحام الذي تشهده الشوارع مع الاقبال على التسوق لأعياد الميلاد ورأس السنة ما قد يتسبب بمواجهة موجة ثالثة من كوفيد 19.
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