إصابة 3 أشخاص بهجوم إرهابي شمال لبنان

أصيب ثلاثة اشخاص إثر اقدام مسلحين على إطلاق النار على مقهى في بلدة حرار في عكار شمال لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار من مسدس حربي باتجاه المقهى في البلدة وفروا إلى جهة مجهولة، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها وتعقباتها لكشف هوية الفاعلين ومسببات الحادثة وخلفياتها.

وفي وقت سابق اليوم، تم العثور على قنبلة يدوية في منطقة سن الفيل في ضاحية بيروت الشرقية حيث فرضت القوى الأمنية طوقاً أمنياً في المكان وقامت بتفجير القنبلة بعد عزل المنطقة كما تجري التحقيقات لمعرفة كيفية وصول القنبلة الى المكان.

وكان ضابط لبناني أصيب بجروح السبت الماضي جراء انفجار لغم أرضي في منطقة وادي خالد شمال لبنان.



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