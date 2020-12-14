فلاحو دير الزور يحتفلون بعيدهم بزراعة 350 غرسة حراجية

إبراهيم مطر

بمناسبة عيد الفلاحين أقام اتحاد فلاحي دير الزور بالتعاون مع مديرية الزراعة حملة تشجير في إطار استكمال الحزام الأخضر وشملت تشجير 350 غرسة حراجية في موقع بور سعيد الحراجي.

وأشار رئيس مكتب الفلاحين الفرعي ” جدعان الصالح ” إلى أن حملة التشجير بهذه المناسبة تأتي في سياق التشجير السابق لعودة المساحات الخضراء في أراضي دير الزور، مؤكداً أنه تمت زراعة 5600 غرسة حراجية خلال العام المنصرم وتضمنت أصناف الزيزفون والكينا والكازورينا والنخيل المروحي واللوز المر، حيث بلغت نسبة نجاح عملية الاستزراع 85% .

بدوره أكد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة ” خزان السهو ” أنه تم تشكيل لجنة فرعية في إجمالي ريف المحافظة لحث المواطنين وتشجيعهم على استعادة المساحات الخضر التي خربها الإرهابيون، موضحاً أن خطة العام الحالي تتضمن غرس ألفي غرسة من الأصناف الحراجية.. حيث تم استزراع 85 ألف غرسة كعروة شتوية، فيما سيتم الاستزراع لبقية الغراس كعروة ربيعية خلال شهري شباط وآذار العام القادم، لافتاً إلى أن حملة اليوم تأتي لاستبدال الغراس الموات وتتم عمليات السقاية والتعشيب بشكل دوري من قبل دائرة الحراج في مديرية زراعة دير الزور.

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