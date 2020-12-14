726 ضبطاً في ستة أشهر والتعديات أرهقت «كهرباء حمص»

حمص – إسماعيل عبد الحي

أكد المهندس صالح محمد عمران- مدير شركة كهرباء حمص أنه تم تنظيم 726 ضبطاً بحق المتعدين على الشبكة الكهربائية في محافظة حمص منذ بداية تموز ولغاية الآن, منها 687 أحادياً و35 ضبطاً تجارياً وأربعة مراكز تحويل, وأشار إلى أن التعديات أحدثت أعطالاً كثيرة أرهقت الشركة في الآونة الأخيرة, وخاصة في مناطق «العباسية ،الأرمن ،البياضة، دير بعلبة وشرق شارع الستين بالكامل», والاستجرار غير المشروع في تلك المناطق يستهلك ما نسبته 40 في المئة من الطاقة التي تغذي حمص, ومقدارها 200 ميغا, مايؤثر في وصول الكهرباء إلى المشتركين بشكل عام, وعزا مشكلة الأعطال الكثيرة إلى الحمولات الكبيرة على الشبكة, ما يسبب انهيارها, وخاصة أن المخالفين يستهلكون كميات غير محدودة في مرحلة تعاني فيها الشركة من قلة كميات الكهرباء, وهو ما يزيد من زمن ساعات التقنين عدا عن ظروف الطقس الباردة, واعتماد المواطنين في التدفئة والطبخ على الكهرباء, الأمر الذي أدى إلى حمولة زادت ثلاث مرات تقريباً.

وتحدّث عمران عن سرقة الأمراس النحاسية وتجهيزات مراكز التحويل بحيث لا يمر يوم إلا وهناك أربعة ضبوط في كل أنحاء المحافظة, وهو ما يؤثر في التغذية الكهربائية في الكثير من المناطق, مع الإشارة إلى أن إجراءات تأمين المواد البديلة تحتاج وقتاً.

من جهة ثانية أشار عمران إلى أن تغذية المناطق المحررة بالكهرباء وصلت نسبتها إلى نحو 70 في المئة, وهي مرهونة بعودة المواطنين إلى قراهم وفي الريف الشمالي لوحده وصلت نسبة التغذية الكهربائية إلى حدود الـ80 في المئة تقريباً.

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