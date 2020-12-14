«تنفيذي» دير الزور يُصدِّق مشاريع خدمية في مركز المحافظة وريفها

عثمان الخلف

صدَّق المكتب التنفيذي برئاسة محافظ دير الزور – فاضل نجار في اجتماعه أمس عدداً من المشروعات الخدمية توزعت على ريف المحافظة.

إذ وافق المكتب على تنفيذ مشروع تسوية وتعبيد بعض الطرق ضمن المخطط التنظيمي في مدينة صبيخان بريف المحافظة الشرقي، إضافة لتسوية وتعبيد ورش زفت لطريق في بلدة الحوايج في الريف الغربي لدير الزور، و تنفيذ مشروع مد مجبول إسفلتي لمدخل بلدة البويطية.

كما تم التصديق في الاجتماع على تنفيذ أعمال ميكانيكية للمعبر المائي جانب جسر (السياسية) حيث موقع الطوافة النهرية التي شغلتها المحافظة أوائل شهر تموز المنصرم.

هذا ووجه محافظ دير الزور المعنيين للقيام بجولات ميدانية مكثفة بهدف الاطلاع على احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والاستماع منهم للمشاريع الواجب تنفيذها.

وكان المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور صدّق مؤخراً على تنفيذ مشروعات مد مجبول زفتي للخط الغربي خارج المخطط التنظيمي وآخر في بلدة الطريف، وتجهيز مركز تحويل 630 ك ف أ للمنطقة الصناعية القديمة بالإضافة لإكساء صالتين مع بهو الدخول في الطابق الأول لسوق الكوخ بمدينة دير الزور، و تصديق محضر اجتماع لجنة تحديد الأسعار الذي تضمن أسعار العديد من الخدمات من خياطة وحلاقة والغسيل و«الكوي »والنقل.

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