الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” تجريف قوات الاحتلال مساحات من أراضي الفلسطينيين قرب مدخل المقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة وهدمها سور مقبرة الشهداء الجزء الشمالي للمقبرة وذلك بعد نحو أسبوعين من هدمها درجاً قرب المقبرة يؤدي إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.

ولفتت الخارجية إلى أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة ومحيطها من خلال فرض تغييرات جوهرية على واقعها وطمس هويتها الحضارية.

وأشارت الخارجية إلى أنها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لفضح وإدانة ووقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها وإلزام سلطات الاحتلال بوقف مخططاتها الاستعمارية التوسعية التي تقوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

طباعة