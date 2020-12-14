خلافات الحلفاء تعصف بـ”ناتو”!

تقرير- هبا علي أحمد:

من المفترض أن يكون شركاء الحلف الواحد على توافق في التوجهات والرؤى والسياسة والإيديولوجيا، إلا شركاء حلف شمال الأطلسي “ناتو” كسروا القاعدة إذ نجد الخلافات في الرؤى والسياسة والتوجهات في أوجها، لكن ألا يستطيع حلف كـ”ناتو” أن يوحّد بين حلفائه وأن تتواصل الخلافات والتوترات والانقسامات، فهذا يشير إلى اختلال وجوده والتفكير في الجدوى من استمراره، لأن مثل هذه الخلافات تُعد بمثابة نذر شؤم على “ناتو”.

اليوم تأتي التجاذبات بين تركيا رجب أردوغان من جهة والدول الأوروبية وأمريكا من جهة أخرى مغايرة لأي خلافات مماثلة، كون هذه الخلافات بين حلفاء وشركاء “ناتو”، فاستخدام عصا العقوبات من أوروبا وأمريكا ضد تركيا على خلفيات عدة ولاسيما التوتر القائم شرقي المتوسط من شأنه أن يؤثر على بنية الحلف وركيزته.

صحيح أن العقوبات الأوروبية على تركيا أتت من دون المتوقع وبخلاف التهديدات السابقة، وتزامنت مع عقوبات أمريكية متوقعة على خلفية شراء أنقرة منظومة “إس400” للصواريخ الروسية، لكن استمرار الخلافات والتوترات بين الشركاء من البدهي أن يقود لمراكمة عوامل الضعف، وعوامل الضعف هذه أكثر ما يخشاه شركاء الحلف راهناً في ظل المتغيرات الدولية الراهنة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، فحلف “ناتو” حلف حرب، والمتغيرات الدولية الحاصلة اليوم قائمة على تحالفات اقتصادية- سياسية وحتى عسكرية لكن أساسها التعاون البناء والتبادل المشترك على قاعدة الفائدة والإفادة وليست قائمة على تحالفات الحروب، الأكثر من ذلك أن الحاجة لـ”ناتو” والتي قام على أساسها لمواجهة حلف “وارسو” انتهت، ليجد نفسه أمام تحديات ليست فقط داخلية بل خارجية أيضاً، وعلى وضعه الراهن لن يقوى على مواجهتها وحتى لا يملك إستراتيجية واضحة لذلك.

ثمة الكثير من التحديات أمام “ناتو”، فانهيار الاتحاد السوفييتي قاد إلى تفكك “وارسو”، وبمقاربة ذلك فالاتحاد الأوروبي اليوم ليس بأفضل أحواله وهو في طريقه إلى التفكك عاجلاً أم آجلاً، وما خروج بريطانيا إلا البداية بانتظار النزعات الانفصالية في فرنسا وإسبانيا وغيرها والمراهن على خلاف ذلك ليس صائباً، بدليل أن بريطانيا خرجت وتستكمل خروجها سواء باتفاق أو لا، والخلافات والانقسامات حول ذلك على أشدها اليوم وهذه الانقسامات ليست فقط في موضوع خلافي واحد، بل كل المواضيع الراهنة التي تهم شركاء “ناتو” هي مواضيع خلافية تؤدي إلى انقسامات، كما في فرض العقوبات على تركيا التي أتت بتأييد فرنسا واليونان وقبرص، بينما اختارت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا الطرق الدبلوماسية والتوافق.

الأوروبيون لن يمدوا الحبل طويلاً لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، وما يجري الآن سياسة احتواء لحين إفراغ أوراق الضغط التي يملكها أردوغان من مضمونها، وإلى ذلك الحين فالتماسك الظاهري مطلوب، لسبب واحد وهو الخوف من مضي أردوغان إلى النهاية في تشكيل علاقات مع دول تخشاها دول “ناتو” في الحقيقة كروسيا، وكذلك الأمر فأردوغان لن يرضخ بسهولة للضغوط الأوروبية، رغم ذلك يمسك الطرفان العصا من المنتصف أقله راهناً و ظاهرياً.

أمام ما سبق ذكره، فالثابت أن بنية “ناتو” باتت ضعيفة في ظل الخلافات والانقسامات، والثابت أن العودة للوراء بالزمن ليست واردة، فالمتغيرات الدولية تسير للأمام وبوتيرة متسارعة ومن لحق بالركب ويتطلع للقادم من الأيام ليس كمن يسكن في عقدة الماضي.

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