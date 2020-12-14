(روزنامة) حافلة لـ(الركبي) السوري عام 2021

حاتم شحادة

كشف أمين سر اللجنة العليا للركبي- محمد جركو في تصريح لـ(تشرين) أن الدوري السوري للركبي سينطلق في منتصف الشهر الأول من العام المقبل، لافتاً إلى وجود خطة لإقامة بطولات محلية للركبي السباعي في شهر تموز وأيلول المقبلين، بمشاركة عدة فرق بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

ولفت جركو إلى أن عدداً من الأندية أعطت موافقة مبدئية على المشاركة في البطولة وهي أندية تشرين والوثبة والاتحاد والجزيرة إضافة إلى فريق السويداء و3 أندية من دمشق.

وعلى صعيد المشاركات الخارجية كشف جركو عن موافقة المكتب التنفيذي على مشاركة المنتخب الوطني للرجال والسيدات ببطولة العرب المقررة في مصر في شهر شباط المقبل، إضافة إلى المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والتي لم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن.

كما سيشارك منتخبنا الوطني حسب جركو في كأس آسيا للناشئين للركبي السباعي في أندونيسيا، وختام مشاركاتنا الخارجية عام 2021 فستكون في بطولة آسيا للركبي السباعي للرجال والسيدات المقررة في أندونيسيا أيضاً.

وأوضح جركو أن اللجنة العليا للركبي ستقيم بناءً على طلب الاتحاد الدولي وتوصياته دورات لتأهيل المدربين (مستوى أول)، ودورات إعداد لاعبين محترفين للعبة في سورية، لافتاً إلى أن الدورة الأولى ستقام في السويداء في شهر شباط المقبل، يتبعها إقامة عدة دورات في حلب وحمص واللاذقية.

يشار إلى أنه اختتمت مؤخراً في السويداء فعاليات دورة تطوير الركبي المدرسي وعنها قال جركو: استغرق التخطيط لها أكثر من 3 أسابيع، وتم خلالها إخضاع أساتذة الرياضة في المدارس لهذه الدورة بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي، وتم إجراؤها في البداية عبر (الأونلاين) بوجود محاضرين عرب.

وبيّن جركو أن الدورة شهدت مشاركة 33 شخصاً, منهم 16 أستاذاً من مدارس مختلفة وتم التطرق إلى تطوير المهارات المختلفة في رياضة الركبي.

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