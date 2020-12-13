الشرطة الأمريكية تقتل مسلحاً وسط نيويورك

قتلت الشرطة الأميركية مسلحاً أطلق النار خلال حفل موسيقي أقيم أمام كاتدرائية وسط ولاية نيويورك.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم شرطة نيويورك إدوارد ريلي قوله: إن الاعتداء الذي وقع عند مدخل كاتدرائية القديس يوحنا غرب مانهاتن في الولاية استهدف عناصر الشرطة في الموقع والذين تمكنوا من قتل المهاجم دون أن يصاب أي شخص أخر.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي التي شجع عليها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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