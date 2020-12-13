عالمياً.. أكثر من مليون و617 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و617 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقاً لموقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل حتى الآن إلى 72549820 وإجمالي الوفيات إلى 1617504 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 50784479.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات بتسجيلها 305952 حالة وفاة من أصل 16678413 إصابة تليها الهند مع تسجيل 143393 حالة وفاة من أصل 9884716 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 181402 حالة وفاة من أصل 6901952 إصابة.

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