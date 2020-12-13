إخماد حريق بأنبوب نفطي في إيران

أعلنت إدارة الطوارئ في محافظة جهار محال وبختياري الإيرانية أن فرق الإطفاء أخمدت حريقاً نشب إثر تسرب نفطي سببه انفجار في خط أنابيب في المحافظة الواقعة جنوب غرب إيران.

وقال خوسرو كياني رئيس الادارة في تصريح له اليوم إن “الحادث الذي ألحق ضرراً بسيطاً بالبيئة لم يسفر عن وقوع خسائر بالأرواح” لافتاً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء التسرب النفطي وبدء أعمال الترميم.

وأوضح كياني أن الانفجار حدث في خط أنابيب مارون الذي يضخ النفط الخام إلى مصفاة أصفهان بمدينة أردل ثاني أكبر مصفاة في البلاد.

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