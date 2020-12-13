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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 28 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 13 كانون الأول 2020
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ترامب يغادر البيت الأبيض مع سجل اقتصادي سيئ
فقدان مئات الطلاب إثر هجوم مسلح استهدف مدرسة في نيجيريا
أهلنا في الجولان المحتل: الجولان سوري بأرضه وشعبه ومائه وهوائه
العدوان السعودي يرتكب 215 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة
باشينيان يؤكد مشاركة قوات تابعة للنظام التركي في هجوم على مواقع أرمينية جنوب قره باغ
القوات العراقية تقضي على 42 إرهابياً من (داعش) جنوب الموصل
زاخاروفا: العلاقات مع الولايات المتحدة لن تتغير تحت إدارة بايدن
مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء الاقتتال فيما بينهم في ناحية جنديرس في عفرين بريف حلب
إصابة 23 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في باكستان
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على مواصلة المفاوضات حول بريكست