الصحة: 125 إصابة جديدة بكورونا و 12 حالة وفاة

بات واضحاً وجلياً، حتى للعامة، أن الحضارة الغربية المادية التي امتلكت عقول الشباب وزمام السلطة والقوة والسيطرة والاحتلال والهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الأمس القريب، على مستوى العالم، قد بدأت مرحلة التفسخ والانحدار والسقوط ووصلت... المزيد ←