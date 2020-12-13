الصحة: 125 إصابة جديدة بكورونا و 12 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، مشيرة إلى شفاء 57 حالة ووفاة 15 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 9166 شفيت منها 4376 حالة بينما توفيت 518 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ١٣ كانون الأول ٢٠٢٠:
الإصابات:
٢٧ في درعا
٢٦ في حمص
١٥ في اللاذقية
١٤ في حلب
١٤ في طرطوس
١٢ في ريف دمشق
١٠ في دمشق
٣ في حماه
٣ في السويداء
١ في القنيطرة
حالات الوفاة:
٤ في دمشق
٢ في حمص
٢ في ريف دمشق
١ في القنيطرة
١ في طرطوس
١ في اللاذقية
١ في حلب
حالات الشفاء:
١٠ في دمشق
٩ في حمص
٩ في حلب
٧ في اللاذقية
٥ في ريف دمشق
٤ في درعا
٤ في طرطوس
٤ في السويداء
٣ في حماه
٢ في القنيطرة
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