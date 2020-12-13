فقدان مئات الطلاب إثر هجوم مسلح استهدف مدرسة في نيجيريا
أعلنت السلطات في نيجيريا اليوم فقدان مئات الطلاب إثر هجوم مسلح استهدف مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا شمال غرب البلاد.
ونقلت أسوشيتد برس عن غامبو لاش المتحدث باسم الشرطة قوله في بيان: إن عصابة مسلحة مكونة من عدد كبير من المسلحين اقتحمت مدرسة العلوم الثانوية في كانكارا وسط إطلاق نار كثيف مشيراً إلى فقدان نحو 400 طالب من أصل 600 كانوا في المدرسة وقت الهجوم.
ويقوم عناصر من الشرطة والجيش والقوات الجوية بتعقب المهاجمين وتحديد مواقعهم في محاولة لتحرير المختطفين.
ووفقاً لبيان صدر عن غاربا شيهو المتحدث باسم الرئيس محمد بوهاري فإن عدداً من الجنود تدعمهم قوة جوية حددوا مكان المسلحين في غابة زانغو باولا بمنطقة كانكارا وأطلقوا عملية جرى خلالها تبادل لإطلاق النار دون تأكيد ما إذا تم إطلاق سراح بعض الطلاب المحتجزين.
وهاجم إرهابيون من جماعة “بوكو حرام” عام 2014 مدرسة في منطقة تشيبوك بولاية بورنو واختطفوا 276 طالبة لا يزال نحو 100 منهن مفقودات حتى الآن.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي