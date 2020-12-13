مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام2021

دمشق – بادية الونوس

احتلّ تقرير لجنة الموازنة والحسابات المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 الحيز الأكبر من الجلسة التي عقدها اليوم مجلس الشعب برئاسة حمودة الصباغ _رئيس المجلس في مجلس الشعب بحضور ملول الحسين _وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

استعرض رئيس لجنة الموازنة_ محمد ربيع قلعه جي تقرير اللجنة موضحاً أنه على الرغم من بعض الملاحظات والسلبيات في مشروع قانون الموازنة إلا أنه يسعى للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني بفكر جديد يحدد الأولويات ويعرض متطلبات الإصلاح ومستلزمات التطوير كخيار استراتيجي يرسم آفاق المستقبل.

وبيّنت اللجنة في تقريرها أن الحكومة سعت من خلال مشروع الموازنة المقدم إلى تعزيز الإنتاج وتوفير مستلزماته وتحقيق المصلحة العامة في إدارة الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات بالتوافق مع أهداف وسياسات وبرامج الخطط الاستراتيجية للحكومة لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد الوطني ولاسيما الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وفيما يتعلق بمضمون وأهداف المشروع أشارت اللجنة إلى افتقار الموازنة للأهداف القطاعية والمؤشرات الكمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة وعدم إشارة البيان المالي لأهداف التنمية الاقتصادية الاجتماعية بشكل واضح وصريح وعدم تحديد معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو معدل البطالة ومستوى التضخم الواجب احتواؤه وعدّ التضخم أحد أسباب زيادة الإيرادات والنفقات، وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول وتخفيض الأسعار والتكاليف وتشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات مشيرة إلى أهمية العمل على زيادة التعويضات والمكافآت والحوافز كونها لا تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.

و تركزت مداخلات عدد من الأعضاء على ضرورة زيادة الرواتب والأجور للعاملين والقيام بدراسة شاملة للواقع الاقتصادي قبل وضع أي موازنة والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين فرص العمل ومكافحة الفساد وحسن إدارة الموارد الوطنية والكوادر البشرية وحل مشكلة البطالة من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق وإيصال الدعم لمستحقيه.

ودعا بعض الأعضاء إلى إيلاء القطاع العام ومؤسساته أهمية خاصة وإعادة هيكلته ودعمه وتطويره والاستثمار الحقيقي بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني ودعم القطاع الصناعي وحماية المنتج الوطني.

وتخلل الجلسة مداخلات ركزت على ضرورة تحسين مستوى جودة المواد الاستهلاكية في صالات (السورية للتجارة)، وتشديد الرقابة التموينية وإيجاد حلول لمشاكل الأراضي الزراعية المستثمرة وفق قانون الاستملاك واعتماد الشفافية في توضيح مشكلة عدم القدرة على تأمين المشتقات النفطية وإيجاد آلية فعالة لمراقبة الأسعار في المشافي الخاصة، وخاصة في ظل جائحة( كورونا).

الركائز الأساسية لأعداد الموازنة

تضمن التقرير المالي لمشروع الموازنة الركائز الأساسية لإعداد الموازنة من أهمها تطبيق مبدأ العموم والشمولية للموازنة العامة للدولة بحيث تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة.

1018مليار ليرة لبند الرواتب والأجور

في التحليل لبند النفقات العامة بين التقرير أن اعتمادات السنة المالية لبند الرواتب والأجور لعام 2021 تقدر ب مبلغ 1018 مليار ليرة سورية أي بزيادة مقدارها 49 % عن اعتمادات 2020 وحسب التقرير أن أسباب هذه الزيادة تعود إلى: ـ صدور المرسومين التشريعيين رقم 23 و24 لعام 2019 المتعلقين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وللمتقاعدين.

ـ زيادة تقدير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية من 435 ليرة للدولار الواحد في موازنة عام 2020 إلى 1250 ليرة في موازنة عام 2021 الأمر الذي أثر في زيادة اعتمادات الجهات التي تتعلق نفقاتها بالقطع الأجنبي كوزارة الخارجية ووكالة (سانا) إضافة إلى نفقات الطلاب الموفدين من الجامعات السورية.

ـ صدور بعض المراسيم والقوانين الناظمة للتعويضات بحيث أصبحت تصرف على الراتب الحالي بتاريخ أداء العمل.

519 مليار للنفقات الإدارية

ويبين التقرير أنه قدرت اعتمادات النفقات الإدارية في موازنة عام 2021 ب 519 مليار ليرة وبزيادة 54 % عن العام الماضي 2020 ولفت إلى أن الزيادة في الأرقام تعود لارتفاع أسعار المواد المرتبطة بسعر الصرف ولا سيما الأدوية ونفقات الصيانة والقرطاسية ونفقات النقل.

3674 مليار لنفقات التحويلية

وأشار التقرير إلى الاعتمادات المخصصة لبند النفقات التحويلية قدرت ب 3674 مليار ليرة ونسبة زيادتها مقدارها 667% وهذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار الصرف، وبالتالي زيادة كتلة الاعتماد المخصصة.

يشير التقرير إلى وجود زيادة في موازنة 2021 عن العام السابق بنسبة 667% مشيرا إلى أن الزيادة في بند الدعم وحده فقد بلغت 838 % وتعود أسباب هذه الزيادة إلى – ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى مؤسسة الحبوب لعام 2021.

ارتفاع سعر الصرف مما انعكس على أسعار عقود القمح الطري. وارتفاع كلفة إنتاج الخميرة الطرية لدى معمل الخميرة التابع لشركة سكر حمص حيث ارتفع سعر الطن من 55 ألف ليرة عام 2020 إلى 126 ألف ليرة لعام 2021 .

– ارتفاع تكاليف المشتقات النفطية المنتجة من المصافي على الرغم من انخفاض سعر النفط الخام بنوعيه.

يفتقد التقرير لأهداف التنمية

بين التحليل العملي لموازنة عام 2021 أنه لم يختلف عن السنوات السابقة حيث افتقدت الموازنة الحالية إلى عدم وجود الأهداف القطاعية والمؤشرات الكمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن البيان لم يشير إلى أهداف التنمية أو يذكرها بشكل واضح وصريح ، والنقطة الأهم حسب التحليل العملي أن البيان المالي لم يحدد معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو معدل البطالة المستهدف وما هو مستوى التضخم الواجب احتواؤه.

المخاطر المالية لمشروع الموازنة العام

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