العدوان السعودي يرتكب 215 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 215 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وخمس غارات لطيران العدو التجسسي على الفازة وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجبلية وشارع الخمسين.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 46 خرقاً بقصف مدفعي بـ 466 قذيفة و144 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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