خمس هزات أرضية تضرب جمهورية الشيشان الروسية

ضربت خمس هزات أرضية تراوحت شدتها بين 3.1 و5.6 درجات على مقياس ريختر جمهورية الشيشان الروسية شمال القوقاز خلال الساعات الـ 24 الماضية دون ورود أنباء حول وقوع إصابات أو أضرار.

وقال متحدث باسم إدارة الشيشان التابعة لوزارة الطوارئ الروسية في تصريح لوكالة تاس الروسية إن هزة بقوة 5.6 درجات ضربت منطقة أوروس مارتان تلتها هزة بقوة 3.7 درجات وكانت على بعد 45 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة غروزني كما أعقبتها هزات بلغت شدتها 4.1 و3.1 و3.8 درجات.

وأعلنت السلطات في جمهورية الشيشان في وقت سابق اليوم عن هزة أرضية بلغت شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر كان مركزها على عمق 60 كيلومتراً وعلى بعد 39 كيلومتراً جنوب غروزني.



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