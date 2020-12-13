بيانات رسمية تؤكد أن 15 مليون تركي يعيشون على المساعدات

كشفت بيانات رسمية ارتفاع مستويات الفقر في تركيا إلى مستويات مرعبة مع تلقي نحو 15 مليون شخص المساعدات من المؤسسات الخيرية المختلفة ما يناقض تصريحات وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعدم وجود أزمة معيشية لدى المواطنين الأتراك.

وأوضحت البيانات وفق صحيفة زمان التركية أن 15 مليون شخص يتلقون مساعدات غذائية وطبية وأخرى بالتدفئة من المؤسسات الخيرية وأنهم يحاولون البقاء على قيد الحياة بفضل هذه المساعدات مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على مساعدات من متلقي المعاش التقاعدي بات يقترب تقريباً من عدد المؤمن عليهم.

وذكر المفتش المدني المتقاعد محمود إيسان أن المساعدة الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمحتاجين في تركيا تزداد كل عام مؤكداً أنه تم إنفاق نحو 442.6 مليار ليرة تركية على المساعدة الاجتماعية لـ 14 مليون و389 ألف شخص في عام 2018 وفقاً لبيانات الحماية الاجتماعية لهيئة الاحصاء التركية.

وقفز التضخم النقدي في تركيا الشهر الماضي بشكل كبير حيث ارتفع معدل التضخم إلى 14 بالمئة في تشرين الثاني الماضي بعد أن كان 11.9 بالمئة في تشرين الأول الماضي وفق ما أعلنت هيئة الاحصاء.

وكانت تقارير سابقة أصدرتها هيئة الاحصاء التركية أكدت ارتفاع نسبة الأتراك المدينين ومن هم تحت خط الفقر في البلاد.

ويعاني النظام التركي من أزمات اقتصادية متلاحقة حيث يتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها تركيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة جراء الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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