حرمان أصحاب الدراجات النارية (المخالفة) من مخصصاتهم في السويداء.!

السويداء- سهى الحناوي

ذكر مدير فرع محروقات السويداء- خالد طيفور أنه تم حرمان أصحاب الدراجات النارية (غير المرخصة) من مخصصاتهم من مادة البنزين وذلك بعد سحب بطاقاتهم الإلكترونية.

وأشار طيفور إلى أن كل من يحمل ميكانيكاً نظامياً لدراجته تجدّد بطاقته الإلكترونية فوراً ويحصل على مخصصاته من دون عناء أو خوف.

وكان قد اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكاليف رخصة قيادة الدراجة وعدم قدرتهم على تحملها، (تشرين) توجهت بالسؤال لمدير النقل في السويداء- موريس السيقلي الذي أكد أن تكلفة رخصة دراجة نارية جديدة ذات منشأ مع فاتورة، إضافة إلى لوحات نحو 34 ألف ليرة ، بينما تجديد رخصة 1900 ليرة، بدوره رئيس فرع مرور السويداء- العقيد جمال السعيد بين أنه تم التوجيه لعناصر فرع المرور بمتابعة ظاهرة الدراجات النارية من قبل دورية تخرج يومياً بإمرة ضابط لمعالجة موضة قيادة الموتورات المخالفة وسياقتها بطريقة بهلوانية، ماسبب ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث السير ونسبة الوفيات، حيث تمت مصادرة 108 دراجة نارية منذ بداية العام وحتى تاريخه.

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